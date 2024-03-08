Турция - реальный союзник Украины, Израиль - нет

Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня Турцию, где не только встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и осмотрел верфи, на которых строятся корветы Военно-Морского Флота Украины.

На данный момент работа идет над корветами, которые планируется назвать именами украинских гетманов Ивана Мазепы и Ивана Выговского. Это весьма показательно, так как вопреки стереотипу, внедряемому "русским миром" о том, что "братские русский и украинские народы" всегда были заодно и противостояли одним врагам вроде турок и поляков, эти два лидера украинского казачьего государства, наоборот противостоялии России, в том числе в союзе с османами и крымскими татарами.

Такое переосмысление прошлого должно будет послужить инвестицией в долгое будущее. Ведь понятно, что прямо сейчас эти корветы поставить на службу ВМФ Украины будет нельзя, так как они быстро станут целями российских ударов. Однако пока для этого идет подготовительная работа - украинская армия в данный момент успешно уничтожает Черноморский флот России, который уже лишился порядка 25% своих кораблей и вынужден перебазироваться на Черноморское побережье Кавказа. Пока российского. А значит, ко времени решения этих задач балланс кораблей в этой акватории может измениться в пользу Украины, чему сейчас способствует Турция, строящая для нее военные корабли в защищенной гавани.

Для Украины и украинцев все это на самом деле повод порассуждать о том, кто друзья на словах, а кто на делах, и кто пожимает протянутую руку и что-то в нее вкладывает, а кто наоборот ее игнорирует.

Так, несмотря на неоднократные предложения Зеленского посетить Израиль, который он хотел поддержать после 7 октября и призывал к тому же других, за все прошедшие месяцы его визит так и не был согласован, хотя лидеры других стран спокойно посещали Израиль. Зато с Путиным Нетаньяху вел часовые разговоры, даже прерывая ради этого заседания своего правительства.

Да, не так давно представитель Израиля в ООН раскритиковал Россию за ее войну против Украины, пообещав поставить последней систему оповещения об ударах. Как гласит русская пословица, "с паршивой овцы хоть шерсти клок", однако, отметим, что система оповещения об ударах, это не оружие, в то время как Турция с начала войны поставляла в Украину "байрактары", поставляла бронетранспартеры, и вот мы видим, что она строит для Украины военные корабли.

И это абсолютно понятно, потому что как у черноморских стран у Турции и Украины общий стратегический интерес - не допустить российскую военную гегемонию в Черном море, для чего необходимо, чтобы она была зажата в своем секторе, в международно признанных за ней границах, а не контролировала Крым и далее все северное Причерноморье, к чему она стремится.

Это, как и те страницы истории, которые проявляют себя в наименовании строящихся сейчас кораблей, говорит о том, что для стремящейся к независимости от России Украины Турция это естественный и один из важнейших союзников.

А что ее связывает с Израилем? Называя вещи своими именами, только этнические происхождение значительной части украинской элиты, которое привязывает ее сердца к этой стране. Однако в реальной политике не место сантиментам, и постолько поскольку Зеленский пытается выступать как президент Украины, защищающий ее национальные интересы, он будет восприниматься в странах, чьи национальные интересы отличаются, под этим углом, а не через призму его происхождения. Такой же пример это российский министр Лавров, который в Армении воспринимается не через призму его армянского происхождения, а исключительно как проводник русской имперской политики.

В свою очередь украинцам нужно понимать, что позиции еврейства в России по-прежнему сильны, а Россию с ним помимо этого фактора связывают многие интересы. Так, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Израиль, а Израиль крупнейшим импортером российской водки и растущим экспортером в Россию пиломатериалов. То есть, несмотря на всю словесную защиту Москвой Палестины, ее отношения с Израилем описываются формулой "милые бранятся - только тешатся", так как они связаны и личными узами, и деловыми интересами.

В то же время Турция как друг Украины не только на словах, но и на деле, является частью Исламского мира, для которого Израиль с его геноцидной политикой в Палестине является красной тряпкой. Очевидно, что эта политика Израиля не только не приносит пользу Украине, но приносит ей вред, так как отвлекает ресурсы ее союзников на Западе на ближневосточное направление, включая поставки оружия Израилю, лоббируемые сионистами.

Так что, с точки зрения национальных интересов и геополитики, объективно Турция для Украины является союзником настолько же, насколько Израиль им не является. И чтобы понять это, просто надо абстрагироваться от иррациональных пристрастий и вдолбленных в голову стеоретипов, и смотреть на реальные дела.