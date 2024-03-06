Западу придется жертвовать или Израилем, или Украиной

Конфликт французского президента Макрона с израильским премьером Биньямином Нетаньяху почти совпал с резкой активизацией французского лидера на восточноевропейском направлении. И в этом есть своя логика, но обо всем по порядку.

Конфликт Макрона с Нетаньяху в прошлом месяце произошел из-за того, что первый решил уговорить второго принять решение о создании двух государств, израильского и палестинского, а тот от этого категорически отказался. После чего французский лидер заявил, что его страна не исключает признания независимости Палестины в одностороннем порядке.

В связи с этим стоит отметить, что как Израиль под его руководством в целом, так и лично Нетаньяху продолжают терять поддержку влиятельных сил на Западе. Главная же надежда израильских ястребов сейчас заключается на победу Дональда Трампа на грядущих президентских выборах, если, конечно, не считать сохраняющейся и безусловной поддержки Израиля со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.

К слову, интересно, что в этом, а именно в надежде на победу Трампа, сейчас совпадают чаяния Нетаньяху, Орбана и Путина, который лишь пытается подыграть ему своими заявлениями о том, что России выгоднее победа Байдена.

Однако вернемся к сути последних действий Макрона. Если произраильские ястребы вроде трампистов хотят пожертвовать поддержкой Украины ради сохранения безусловной поддержки Израиля, то Макрон фактически предлагает Европе противоположное - принудить к уступкам Палестине Израиль и сосредоточить свои силы на поддержке Украины в борьбе с Россией вплоть до отправки туда своих войск.

И это логичные подходы, потому что нельзя одинаково успешно воевать сразу на нескольких направлениях. Друг Путина Нетаньяху, американские и венгерские сионисты в такой ситуации считают, что главным направлением для Запада должна быть поддержка Израиля, ради чего стоит пойти на компромисс по Украине с Россией, которая очевидно имеет рычаги влияния на ХАМАС. Макрон и другие европейские лидеры фактически говорят противоположное - главной для Европы является поддержка Украины, которая связана с ней географией и историей, и ради этого надо отказаться от безусловной поддержки Израиля и подталкивать его к компромиссу.

Эту логику объясняют и недавние заявления фактического министра иностранных дел ЕС Жозефа Борреля о том, что Европе нужно консолидироваться в противостоянии российскому империализму и осознать, что нельзя отдавать последнему т.н. "глобальный Юг". То есть, Боррель призвал ЕС выстраивать стратегические отношения в том числе с мусульманскими странами и раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу Фон дер Леяйен за ярую и односторонюю поддержку Израиля, которая нанесла удар по позициям ЕС в Исламском мире.

Итак, суть проблемы ясна - те силы на Западе и особенно в Европе, которые считают приоритетом противостояние съехавшему с катушек русскому империализму, полагают, что к миру на компромиссных условиях следует принуждать Израиль. Для чего, по имеющейся информации рассматривается возможность отстранения от власти Биньямина Нетаньяху и привода на его место прозападного генерала Бени Ганца. Напротив, сторонники Нетаньяху и его политики в Европе (Виктор Орбан) и в США (республиканцы-трамписты) собираются склонять к капитуляции Украину, но поддерживать бескомпромиссную политику Израиля, под которую хотят стратегически продавить арабский мир, а также заручиться поддержкой Путина, сдав ему Украину.

И как бы кому-то на Западе ни хотелось этого избежать, выбор между этими приоритетами и ориентациями придется делать - "Боливар не выдержит двоих".