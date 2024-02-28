Обмен Навального на Красикова: моральный и политический провал

Заявление главы штабов Навального Марии Певчих о том, что Путин убил этого политика, потому что они договорились о его обмене на Вадима Красикова, а Путин решил сделать так, чтобы Красикова в следующий раз обменяли на кого-то другого, а не Навального, вызвало широкий резонанс в самых разных сообществах.

Суть в том, что Путин давно хочет вызволить работающего на Кремль убийцу, киллера ФСБ Вадима Красикова, который в центре Берлина застрелил чеченца Зелимхана Хангошвили, был задержан и приговорен к пожизненному заключению. Первоначально как всегда врущий Путин заявил, что это убийство было результатом разборок между "террористами". Но потом открыто признал, что он сам международный террорист, пославший своего киллера в другую страну, когда начал добиваться обмена Красикова и назвал его "патриотом".

По утечкам или вбросам в СМИ, немцы отказались менять Красикова на захваченных Путиным в заложники американских журналистов, работавших в России. Но якобы, как утверждает Певчих, его были готовы обменять на Навального и только на него. Это де и взбесило Путина, который решил убить Навального, чтобы заставить немцев отпустить Красикова взамен на кого-то иного.

О чеченском и мусульманском взгляде на эти "откровения" чуть позже, начнем же с того, что слова Певчих возмутили даже многих русских оппозиционеров.

Глава организации Гулагу.нет Владимир Осечкин, занимающийся этой проблематикой, заявил о том, что во-первых, слова Певчих не соответствуют действительности, и Германия не была готова отпускать Красикова, совершившего убийство на ее территории, а во-вторых, что это было бы несправедливо. Опроверг заявление Певчих и Александр Морозов, живущий в Праге, но тесно связанный с немецкими политическими кругами.

Что касается чеченского, кавказского и мусульманского взгляда на такие инициативы команды Навального, то тут все очевидно. Никто из них, по имеющейся у нас информации, даже не пытался получить на это разрешение от близких убитого Красиковым Хангошвили - чьего-то сына, чьего-то брата, чьего-то мужа, чьего-то отца.

Однако моральный провал этой команды в данной ситуации был (бы) провалом политическим, причем, в целом ряде отношений.

Во-первых, и это как раз поняли даже те осудившие это русские оппозиционеры, находящиеся за границей, обмен Красикова немцами на кого угодно был бы ничем иным как зеленым светом ФСБ на повторение подобных убийств врагов Кремля за рубежом.

Конечно, нет никаких сомнений в том, что они это будут пытаться делать и так. Но тем не менее, есть разница - если потенциальные киллеры будут знать, что они после таких убийств будут заканчивать свои жизни в европейских тюрьмах, они хорошо подумают, соглашаться на это или нет. Да, наверняка, желающие у них найдутся и в этом случае - из числа осужденных на длительные сроки, как это было с тем же Красиковым, и других, кого припирают тяжелые жизненные обстоятельства. Но если потенциальные киллеры будут уверены, что через несколько лет их все равно обменяют и они вернутся в Россию как герои, число желающих увеличится в разы. А значит, в разы же уменьшится безопасность тех, кто может стать их жертвами, в том числе и российских оппозиционеров.

Во-вторых, если поверить Певчих, то из ее же слов следует, что своими аморальными и политически недальновидными действиями они фактически убили Навального.

Кто-то, конечно, скажет, что они не виноваты, так как не могли предугадать такой реакции Путина. Но отличие политиков заключается в том, что они обязаны предугадывать и должны нести ответственность за подобные провалы.

В данной же ситуации получается, что команда Навального сперва не смогла спрогнозировать, чем обернется его возвращение в Россию после отравления, хотя их об этом предупреждали десятки людей. А затем, не испытывая никаких сомнений, хотели в жертву освобождению Навального принести и восстановление справедливости по отношению к семье Хангошвили, и безопасность новых потенциальных жертв ФСБ, включая своих коллег из российской оппозиции. Однако в результате погубили самого Навального.

Поэтому, хотя сегодня многие сочувствуют трагедии самого Навального и горю его семьи, стоит лишний раз зафиксировать, что все его движение - это команда моральных и политических банкротов, не способных ни прогнозировать последствия своих действий, ни нести за них ответственность.

С такой оппозицией Путину точно ничего не угрожает. Будем надеяться, что ей на смену придет более адекватная.