Фридман прогнозирует независимую Палестину, ослабление Израиля и усиление ОАЭ

Джордж Фридман, один из известнейших мировых аналитиков и прогнозистов в сфере геополитики в своем недавнем интервью (https://youtu.be/DLjY502lPtU?si=hTzVC4kbhKBhjEv1) сделал ряд неутешительных для Израиля заявлений и прогнозов относительно его состояния и перспектив.

Фридман констатировал не только крупнейший провал израильских военно-разведовательных сил в виде пропущенной атаки ХАМАС 7 октября прошлого года, но и системный и нарастающий кризис внутри израильского общества, включая растущий запрос на мирное урегулирование.

По мнению американского аналитика еврейского происхождения, в конце концов Израилю придется пойти на уступки палестинцам, в том числе под давлением США, которые устали разгребать создаваемые им проблемы. Признание независимой Палестины, признание восточного Иерусалима ее столицей и гарантия неприкосновенности исламских святынь - все это Израиль отметает сейчас, но в конце концов будет вынужден согласиться на это, считает Фридман.

Также эксперт отмечает в своем интервью, что неправильно сводить все процессы на Ближнем Востоке к противостоянию Израиля и Ирана. По словам Фридмана, в регионе существует множество разных игроков с различными интересами, что накладывается в том числе на давние конфессиональные противоречия, в том числе суннитско-шиитские. По его мнению, проявлением этого стало то, что ХАМАС оставили один на один с Израилем не только традиционно осторожные государства, но и бойкие на словах Иран и ливанская Хезбала, для которых хамасовцы-сунниты не вполне являются своими.

Может показаться странным, что американский аналитик предсказывает усиление в регионе роли ОАЭ. По его мнению, то, что они сосредотачиваются на экономическом развитии, приведет к их усилению и позволит им осуществлять экономическую экспансию в отношении менее развитых стран. К слову, подтверждением этого сегодня может служить то, что имеющий огромные территорию и население Египет, фактически уже начал продавать ОАЭ части своей территории из-за экономически бедственного положения.

В этой связи стоит отметить, что возглавляемый Фридманом аналитический фонд "Стратфор" ранее предсказал усиление геополитических позиций Турции и Польши, а также большую войну России с Украиной. И тем не менее, есть такие замыслы Господа миров, которые неспособны предугадать никакие аналитики...