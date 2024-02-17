Путин и Израиль ведут себя одинаково

Итак, какой бы она ни была и каким бы ни был он, но главный лидер российской оппозиции Алексей Навальный был убит вчера в колонии особого режима.

Неважно, произошло это убийство в результате целенаправленного нового отравления или же в результате постоянных помещений в штрафной изолятор с его последующим переводом в мерзлый барак на Крайнем Севере того, кто еле выжил после отравления, в любом из этих двух случаев это убийство.

Ведь даже если рассматривать второй вариант, в мире существует традиция содержания подобных политических заключенных в условиях, позволяющих следить за состоянием их здоровья. Например, в Турции лидер террористической организации Оджаллан, чьи руки в крови тысячи турок, сидит в комфортной камере, где может получать письма и вести переписку и так далее. В России же начиная с Магнитского существует традиция расправы в колониях над противниками режима, что и произошло с Навальным.

Кто-то скажет - подумаешь, ежедневно гибнут сотни палестинцев в Газе, включая детей, и сотни с обеих сторон в российско-украинской войне, и почему жизнь этого должна быть ценнее и интереснее для обсуждения?

Но дело абсолютно не в том, что его жизнь ценнее. Дело в том, что если режим может позволить себе вот так, на глазах всего мира цинично расправиться со всемирно известным главным оппозиционером, то с тысячами никому неизвестных он вообще может делать, что угодно.

И в этом на самом деле общность между Путиным и сионистским режимом, которые убивают кого захотят и как захотят только по одной причине - что могут себе это позволить.

Что касается Навального, то мы писали о нем много критического, и за дело, но нельзя было не замечать, что попав в такие условия, в которые он попал, и увидев вокруг себя то, что он увидел, об Исламе и мусульманах он стал отзываться совсем иначе. К слову, к неудовольствию своей команды, которая как мы это показывали, стремилась эти его шаги навстречу мусульманам не замечать.

Впрочем, сегодня перед этой командой стоит другой вопрос. Мусульмане теперь уже на них очевидно полагаться не будут и защищать свои интересы будут только сами. А их вопрос заключается в том, утрутся ли они после убийства своего лидера и перейдут наконец от хождения с шариками к серьезной борьбе или так и будут ее имитировать.

Хотя, если честно, похоже, все мы знаем ответ на этот вопрос. Судя по всему, человек, готовый идти до конца там был один, и именно поэтому его убили.