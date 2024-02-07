Израиль и Шиитская ось заполнили вакуум Халифата

В условиях того геноцида, что творят сионисты в Газе, едва ли у кого-то из мусульман возникает сочувствие к обстреливаемым хуситами судам в Красном море, которым вменяется связь с Израилем.

Действительно, не может быть такого, что одним смерть и страдания, а другим безопасная торговля и процветание. Поэтому сама постановка вопроса о том, что второе может быть восстановлено только когда прекратится первое, совершенно справедлива.

Что во всей этой ситуации аномально, так это то, что геополитическое пространство народов, исторически исповедующих нормальный Ислам, который обычно называют суннитским, сегодня находится в настолько беспомощном и униженном положении, что стратегические для мусульман вопросы решают его внешние и внутренние враги в виде сионистов с крестоносцами с одной стороны и разномастных шиитских сектантов с другой.

Именно бесхребетность суннитского мира уже давно привела к ситуации, в которой на теме защиты Палестины и Аль Аксы паразитируют Иран с его шиитскими, алавитскими, а с недавних пор еще зайдитскими прокси.

В данной же ситуации мусульмане терпят урон дважды - от действий сионистов в самой Газе и их от последствий в виде нарушения безопасной торговли в Красном море, стратегически важной для многих мусульманских стран.

Все это до сих длящиеся последствия распада великого Османского Халифата, обеспечивавшего как исламский суверенитет над всем Дамасским эялетом (закрывая как яхудийский, так и алавитский вопросы, уже не говоря о вопросе Кудса, который в принципе не мог стоять), так и безопасную торговлю в территориальных водах.

Мы знаем, где находилась столица этого Халифата, как знаем и то, что там в последние десятилетия было много разговоров о необходимости пусть в новой форме, но восстановления этого естественного для Уммы порядка вещей. Увы, реальность заключается в том, что в отсутствие хозяина мародеры продолжают растаскивать его имущество и бороться за него друг с другом.