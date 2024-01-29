ООН - Израиль: сионисты контратакуют и делают, что хотят

Израиль потерпел частичное поражение в Международном суде ООН по делу о геноциде в Секторе Газа, инициированном Южно-Африканской Республикой. Решением суда факт геноцида не установлен, но зато Израилю предписано принять меры по его недопущению и наказанию тех, кто может быть обвинен в совершении деяний, попадающих под это определение.

Это, конечно, не то, чего ждали мусульмане и другие друзья Палестины, надеявшие на судебное предписание Израилю прекратить бойню в Газе. Но это и не то, на что надеялись сионисты, выражавшие уверенность в полном отклонении обвинений ЮАР.

Впрочем, пропустив удар по линии этого судебного разбирательства, сионисты через свое лобби в ряде стран предприняли контратаку на ООН. Речь идет о прекращении финансирования Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) после предъявления Израилем фактов (?) о причастности его сотрудников к планированию атаки ХАМАС 7 октября и в целом деятельности этой организации. Об этом заявили Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, США, Австралия, Канада и Япония, в связи с чем UNRWA может прекратить деятельности из-за отсутствия на нее средств.

Что тут сказать? По-хорошему, если эти обвинения Израиля лживы, надо добиваться проведения прозрачного расследования и их опровержения с возобновлением финансирования этого агентства. Если же они имеют под собой реальную почву, то придется признать, что этот козырь в руки врага дал ХАМАС, за проколы которого опять будут расплачиваться все палестинцы. Ведь разделение военной и политической или легальной и нелегальной деятельности в подобных ситуациях - это основа основ. Что означает, что если какая-то организация, в данном случае URWA решает часть твоих проблем, принимая на себя оказание помощи твоим гражданам по гуманитарной линии, нельзя ставить ее под удар, используя ее возможности для ведения военных действий. Впрочем, прежде, чем что-то утверждать, дождемся расследования по этому поводу.

В целом же можно сказать, что подобные решения для Израиля пока не более, чем фон, на котором он осуществляет в Газе свою бойню. И, конечно, в будущем это накопление возмущения его действиями в мировом масштабе ему еще аукнется, но здесь и сейчас он может себе позволить делать то, что делает благодаря грубой силе. Полуторамиллиардный Исламский мир, несмотря на всю трескотню, не может остановить это ни военной силой, ни консолидированными действиями в экономической сфере, ограничиваясь театральными возмущениями и имитацией борьбы. И пока это будет так, вряд ли Израиль остановят любые резолюции или решения международных судов.