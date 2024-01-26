Готов ли Исламский мир к падению Америки?

Возможность начала гражданской войны в США стала одной из популярных тем рашистских комментаторов. И это понятно - они ожидают, что в этом случае исчезнет давление Америки на Россию, чем та сумеет воспользоваться для решения своих задач, в том числе в Украине.

Кстати, отнюдь необязательно это будет так. Опыт Первой мировой войны показывает, что Германия и Австро-Венгрия воспользовались крушением Российской империи из-за революции, но практически через несколько месяцев после этого революция произошла и в первой, а вторая распалась. Поэтому гипотетическая гражданская война в тех же США отнюдь не гарантирует от ее начала ни Россию, ни Китай, в которых многие хотели бы этим воспользоваться.

Впрочем, все это пока из области спекуляций. А вот крайне тревожная для американской государственности ситуация действительно налицо. Как и перспективы ее перерастания в гражданскую войну, не сейчас, так в случае избрания президентом Трампа. С разными сценариями ее завершения - от действительно распада США до установления в них по итогам такой войны военной диктатуры.

А теперь посмотрим на этот вопрос так, как на него смотрят противники США, но только глазами Исламского мира, а не России или Китая. Те рассматривают такой распад как возможность, а что на счет Исламского мира?

В теории, например, распад США или уход их в решение собственных проблем, о неизбежности которого рано или поздно мы писали не раз, мог бы позволить Исламскому миру решить острейшую по крайней мере для его "улицы" проблему наших дней - Израиля. Ведь именно США и готовые присоединиться к ним западные союзники сейчас прикрывают Израиль от возможной войны с мусульманскими странами, позволяя ему тем самым творить беспредел в Палестине.

Но возникает вопрос - хорошо, завтра в США началась гражданская война, а готов ли будет Исламский мир воспользоваться этим для решения своей острейшей в данный момент проблемы не в теории, а на практике? Кто-то верит в то, что нынешние власти Египта или Иордании вступят в войну с Израилем из-за Палестины, зная, что сионистов больше не прикрывает Америка? А как поступят ОАЭ и Саудовская Аравия? Чего без них смогут (да и захотят всерьез) добиться Катар и Турция? Последняя, напомним, на данный момент даже не разорвала с Израилем торговых отношений, хотя к торговле с ним США ее точно не принуждают. Ну и наконец самые воинственные на словах Иран и его прокси в регионе, точно ли они воспользуются кризисом в США, чтобы начать войну против Израиля, которой угрожают многие десятилетия? Или как обычно начнут воевать против суннитских сил и стран, как это уже было не раз (Сирия, Ирак, Йемен), войдя в сговор с их немусульманскими соперниками?

И тут мы увидим, что если говорить о существуюших режимах мусульманских стран, то пазлы успешной политики Уммы в постамериканском мире пока складываются с трудом. Но не лучше дело обстоит и с антирежимными альтернативами. Ихваны давно уже перестали быть серьезной силой и переживают системный кризис. Аль-Каида, ИГ, Талибан могут начать воевать друг с другом, как это уже было. А бороться с "международным терроризмом" на этот раз может начать коалиция уже во главе не с США, а с Китаем или Индией и той же Россией, и опять наверняка при участии Ирана.

Нет, все это тут пишется не для того, чтобы запугать мусульман и посеять уныние. Просто надо посмотреть на вещи реально, чего нам традиционно не хватает. А реальность такова что падение мирового гегемона это действительно шанс для изменения всего миропорядка. Только вот пользуются им обычно те, кто дышит этому гегемону в затылок. И если мусульмане хотят, чтобы это были они, Исламскому миру надо готовиться к миру после Америки, который в один прекрасный день может наступить. Потому, что если они к этому будут не готовы, день этот для Исламского мира может оказаться не таким прекрасным, как это сейчас себе представляют многие желающие гражданской войны в США мусульмане.