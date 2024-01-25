Израильская разведка подтверждает надежность информации от министерства здравоохранения Газы

Представители израильской разведки признались, что полагались на статистику числа погибших среди гражданского населения, собранную министерством здравоохранения Газы, несмотря на то, что Тель-Авив публично подрывает надежность министерства.

Два представителя израильской разведки, которые разговаривали с новостным сайтом Local Call, заявили, что министерство здравоохранения в основном «надежно» и является их основным источником статистики о смертях среди гражданского населения в секторе Газа.

«Израильская разведка тайно следила за должностными лицами Министерства здравоохранения Газы, чтобы проверить, являются ли их данные о количестве гражданских лиц, убитых в секторе Газа, «достоверными», сообщили нам источники в израильской разведке. Армия обнаружила, что эти цифры надежны, и теперь регулярно использует их внутри страны. брифинги разведки», — заявил репортер Юваль Абрахам в среду на X.

Абрахам добавил, что источники сообщили, что у Израиля нет надежного источника данных о жертвах среди палестинцев в секторе Газа, поэтому он полагается исключительно на палестинские данные.

Один из израильских источников сообщил Local Call , что израильские силы не проводят оценку ущерба от бомб (BDA) для сотен ударов с помощью искусственного интеллекта по второстепенным целям ХАМАС, а это означает, что единственные доступные данные о гибели мирных жителей поступают от властей Газы.

Напомним, что официально Израиль (а также его союзники) старается подорвать надежность оценок министерства здравоохранения Газы, на том основании, что оно контролируется ХАМАС. Вместе с тем ООН и другие международные организации подтверждают, что цифры, которые озвучиваются министерством, в основном надежны.