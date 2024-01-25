Газа: израильская армия понесла самые большие единоразовые потери

Во вторник в центральной части сектора Газа в результате обстрела погибли 24 израильских оккупантов. Это самые многочисленные единоразовые потери в рядах израильской армии с начала военной операции ЦАХАЛ против ХАМАС после нападения боевиков 7 октября.
В число жертв входит 21 резервист, погибший в результате взрыва, вероятно, вызванного минами, которые израильские силы установили в двух зданиях, чтобы снести их, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Мы изучаем обстоятельства случившегося и расследуем причины взрывов», — сказал представитель ЦАХАЛ адмирал Даниэль Хагари.
По предварительной версии Армии обороны Израиля, в двух зданиях, где заложили взрывные устройства для их сноса, устройства сдетонировали раньше, чем солдаты успели оттуда выйти.
Также сообщается, что на том же пятачке был обстрелян израильский танк, и, возможно, часть жертв – экипаж танка.
«Наши резервисты пожертовали самым дорогим, чтобы мы все могли жить здесь в полной безопасности», — сказал Хагари.
Президент Израиля Ицхак Херцог заявил, что Израиль переживает «невыносимо тяжелое утро».
Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что эти смерти еще больше подтолкнут Израиль к достижению его боевых целей.
Инцидент произошел на фоне продвижения израильской армии вглубь сектора при огневой поддержке с воздуха, земли и с моря.
Во вторник израильское командование заявило, что ЦАХАЛ завершил окружение города Хан-Юнис, чему предшествовали несколько дней ожесточенных боев.
Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, заявляет, что за последние сутки по всему сектору погибли 195 палестинцев, более 350 ранены. Проверить независимо эти данные невозможно.
Ранее палестинское отделение Красного Полумесяца сообщило, что израильская артиллерия нанесла удар по офису организации, который располагается южнее Хан-Юниса. Во время обстрела в здании якобы укрывались мирные палестинцы, некоторые получили ранения. Подтверждения этой информации тоже пока нет.
В настоящий момент войска ЦАХАЛ продвигаются к прибрежному району аль-Маваси, который ранее израильтяне объявили безопасной зоной.