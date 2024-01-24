Турция пропустила Швецию в НАТО. Почти...

Итак, турецкий парламент большинством голосов одобрил принятие Швеции в НАТО.

За проголосовала официальная правящая коалиция, то есть Партия Справедливости и Развития (AKP) и Партия Националистического Действия (MHP), а также ведущая оппозиционная Народно-Республиканская Партия (CHP). Против - депутаты от леворадикальных партий, а также оппозиционных происламских партий, прошедшие по списку CHP в рамках коалиционных соглашений.

Теперь решение за президентом Турции Эрдоганом, и учитывая то, как голосовали поддерживающие его партии, с одной стороны, можно не сомневаться, каким оно будет. С другой стороны, Эрдоган это Эрдоган, а значит, место сюрпризам всегда остается. И об окончательном решении Турции по принятию Швеции в НАТО можно будет говорить только тогда, когда оно будет подписано ее президентом.

Однако почти пройдя через турецкий барьер, теперь Швеция может упереться в венгерский. С одной стороны, это кажется не особо вероятным, учитывая то, что основные расхождения со Швецией были у Турции, а не у Венгрии. С другой стороны, сегодня не Турция, а именно Венгрия, а с недавних пор еще и Словакия превратились в главных троянов Кремля внутри НАТО, поэтому не исключено, что такое решение в интересах Москвы может заблокировать Будапешт. Если, конечно, не сумеет выторговать себе за свое согласие очередные "откаты" со стороны ЕС.

Словом, об окончательном приеме Швеции в НАТО говорить еще рано, и нельзя исключать того, что Турция сейчас технично перебросила мяч на сторону Венгрии, с которой у нее традиционно тесные отношения. И тем не менее, есть вероятность того, что Турция все же открывает со своей стороны дорогу для членства Швеции в НАТО искренне и по-настоящему.

Как это выглядит в перспективе ее интересов и ценностей? С одной стороны, Турции удалось получить от Швеции ряд уступок, касающихся ее безопасности, а именно в части противодействия деятельности на ее территории группировок, которые Анкара воспринимает как угрозу государству - Рабочую Партию Курдистана и гюленовцев. С другой стороны, в отличие от Дании Швеция так и не приняла закона о запрете сожжения копий Корана в публичных местах, хоть этот вопрос и поставлен на повестку дня...

Стратегически же принятие Швеции в НАТО не особо затрагивает интересы Турции, но важно в контексте противостояния этого альянса с Россией в северной части европейского континента. В частности, Москву больше всего беспокоит наращивание оборотов шведского ВПК для производства и поставок оружия Украине. И хотя в принципе Швеция это может делать и уже начинает делать сама, с военно-политическим прикрытием НАТО ей это будет делать спокойнее.

Так что, если Турция таки окончательно пропустит Швецию в НАТО и ее туда примут, это будет говорить главным образом о том, что Анкара отказывается играть в Альянсе роль трояна Москвы, что определенно правильно. А вот будет ли эта ее позиция оценена союзниками по заслугам, это уже другой вопрос.