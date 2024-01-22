Политика

Процесс пошел: руZкому миру вернулся его бумеранг

22 января в 18:45 Икрамутдин Хан 0

В кругах "российских патриотов" сегодня царит ажиотаж.

Президент страны, у которой Россия откусила часть ее международно признанной территории в 2014 году, потом пришла за ней всей в 2022-м, не сумев ее взять целиком, откусила у нее еще территории, начала войну, в которой с обеих сторон погибли уже сотни тысяч человек и наверняка погибнут еще столько же (если не миллионы), эта страна посмела объявить часть ее, России, территории исторически населенной представителями своего народа.

Речь идет о подписанном и опубликованном сегодня указе президента Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", в числе которых в нем перечисляются территории Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. 

"Российские патриоты" искренне возмущены, ведь они думали, что "старые территории России", как они называют ее (пока еще) международно признанные границы это то, контроль над чем Москвы не обсуждается, а вот "новые" - те, что они откусывают от международно признанных границ других международно признанных государств это такой приз, который можно ловко сорвать. И даже, если потом получится так, что приз этот у нее заберут, то со старыми границами она останется при любых раскладах.

И вот сегодня патриоты роZии обнаружили, что это может оказаться не так. Пусть пока даже теоретически, ибо сейчас их войска стоят в Запорожье, а не украинские в Белгородщине (хотя туда уже тоже регулярно заходят украинские ДРГ и дотягиваются украинские беспилотники). Но тем не менее, что политика, что война это такая стихия, в которой все может меняться, и сегодня выяснилось, что поменяться оно может и вот так...

Правда, надо отметить, что в этом указе НЕ говорится о территориальных претензиях Украины на те перечисленные территории нынешней РФ, в которых в свое время, пока их не русифицировали, действительно массово и компактно жили этнические украинцы. А говорится о том, что для живущих там украинцев Украина должна ввести план действий по сохранению у них украинской национальной идентичности, а также, что ей будут изучаться:

"— Свидетельства преступлений, совершенных против украинцев, проживающих на территориях России, исторически населенных этническими украинцами

— Факты принудительной русификации, политических репрессиий и депортаций украинцев

— Будут проводиться мероприятия, направленные на развенчивание российских мифов об Украине, а также на взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами

— Будут распространяться материалы об истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными образованиями в различные исторические периоды".

Кстати, если бы Россия в своей "защите русскоязычных" за ее пределами ограничивалась бы только чем-то подобным, то к ней вряд ли возникли бы какие-то серьезные претензии. Однако, когда это хочет делать кто-то другой в отношении своих соотечественников, живущих на ее территории, это вызывает шок. Ну что ж, пора привыкать, роZияне.

Для мусульманских же народов России особенно интересно то, что в цели украинской государственной политики теперь официально включено "взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами".

То есть, как говорил один советский большой начальник, тоже, кстати, выходец из региона, где жило много украинцев, "процесс пошел". Будем надеяться, что на этом он не остановится.

Автор: Икрамутдин Хан
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