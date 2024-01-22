Процесс пошел: руZкому миру вернулся его бумеранг

В кругах "российских патриотов" сегодня царит ажиотаж.

Президент страны, у которой Россия откусила часть ее международно признанной территории в 2014 году, потом пришла за ней всей в 2022-м, не сумев ее взять целиком, откусила у нее еще территории, начала войну, в которой с обеих сторон погибли уже сотни тысяч человек и наверняка погибнут еще столько же (если не миллионы), эта страна посмела объявить часть ее, России, территории исторически населенной представителями своего народа.

Речь идет о подписанном и опубликованном сегодня указе президента Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", в числе которых в нем перечисляются территории Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

"Российские патриоты" искренне возмущены, ведь они думали, что "старые территории России", как они называют ее (пока еще) международно признанные границы это то, контроль над чем Москвы не обсуждается, а вот "новые" - те, что они откусывают от международно признанных границ других международно признанных государств это такой приз, который можно ловко сорвать. И даже, если потом получится так, что приз этот у нее заберут, то со старыми границами она останется при любых раскладах.

И вот сегодня патриоты роZии обнаружили, что это может оказаться не так. Пусть пока даже теоретически, ибо сейчас их войска стоят в Запорожье, а не украинские в Белгородщине (хотя туда уже тоже регулярно заходят украинские ДРГ и дотягиваются украинские беспилотники). Но тем не менее, что политика, что война это такая стихия, в которой все может меняться, и сегодня выяснилось, что поменяться оно может и вот так...

Правда, надо отметить, что в этом указе НЕ говорится о территориальных претензиях Украины на те перечисленные территории нынешней РФ, в которых в свое время, пока их не русифицировали, действительно массово и компактно жили этнические украинцы. А говорится о том, что для живущих там украинцев Украина должна ввести план действий по сохранению у них украинской национальной идентичности, а также, что ей будут изучаться:



"— Свидетельства преступлений, совершенных против украинцев, проживающих на территориях России, исторически населенных этническими украинцами



— Факты принудительной русификации, политических репрессиий и депортаций украинцев



— Будут проводиться мероприятия, направленные на развенчивание российских мифов об Украине, а также на взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами



— Будут распространяться материалы об истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными образованиями в различные исторические периоды".

Кстати, если бы Россия в своей "защите русскоязычных" за ее пределами ограничивалась бы только чем-то подобным, то к ней вряд ли возникли бы какие-то серьезные претензии. Однако, когда это хочет делать кто-то другой в отношении своих соотечественников, живущих на ее территории, это вызывает шок. Ну что ж, пора привыкать, роZияне.

Для мусульманских же народов России особенно интересно то, что в цели украинской государственной политики теперь официально включено "взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами".

То есть, как говорил один советский большой начальник, тоже, кстати, выходец из региона, где жило много украинцев, "процесс пошел". Будем надеяться, что на этом он не остановится.