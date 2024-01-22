В конфликте в Судане погибло более 13 тысяч человек: ООН

С прошлого года в продолжающемся конфликте в Судане погибли более 13 000 человек и 26 000 получили ранения, сообщило в воскресенье гуманитарное управление ОО.

Судан с апреля 2023 года увяз в боевых действиях между армией, возглавляемой генералом Абдуль Фаттахом аль-Бурханом, главой правящего Суверенного совета страны, и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР).

«Около 7,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома внутри и за пределами Судана с момента начала боевых действий», — говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По данным офиса ООН, по состоянию на 16 января в Судане было зарегистрировано более 9700 случаев подозрения на холеру, включая 269 связанных с ней смертей.

Несколько соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве саудовских и американских посредников, не смогли положить конец продолжающемуся насилию в Судане.