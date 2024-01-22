Газа: резня в Хан-Юнисе, потери ХАМАС

Израиль подверг бомбардировке Хан-Юнис, новый эпицентр войны в секторе Газа, в понедельник, когда семьи израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху достичь соглашения об их освобождении.

Израильские танки, штурмовавшие главный город на юге Газы, в понедельник достигли ворот двух больниц, отрезав жителей от травматологической помощи, в то время как самые кровавые бои нового года разразились в районах, укрывших сотни тысяч перемещенных лиц.

По словам жителей, бомбардировки с воздуха, суши и моря были самыми интенсивными на юге сектора Газа с начала войны в октябре, когда израильские танки хлынули через Хан-Юнис с востока в западные районы вблизи побережья Средиземного моря.

Насилие также возросло на оккупированном Израилем Западном Берегу: массовые аресты палестинцев и жестокие рейды, в результате которых погибло 358 человек, включая детей.

Между тем, по оценкам американских спецслужб, ХАМАС потерял лишь 20-30 процентов своих боевиков с начала израильской войны в секторе Газа 7 октября.

Эти оценки, первые после войны, не соответствуют заявленной цели Израиля по «уничтожению» палестинской группировки, которая была де-факто правителем сектора Газа до последнего вторжения Израиля.

Согласно докладу разведки, который цитирует Wall Street Journal в субботу, ХАМАС все еще способен сражаться с израильскими войсками и запускать ракеты по Израилю «в течение нескольких месяцев».

В докладе указывается, что израильские официальные лица полагают, что около 16 000 боевиков ХАМАС были ранены, причем примерно половина из них вряд ли вернется на поле боя. Однако, по оценкам США, численность бойцов составляет от 10 500 до 11 700, причем многие из них могут вернуться к сражению.

Американская газета сообщила, что администрация Байдена поэтому снизила свои ожидания в отношении войны и призвала Израиль изменить тактику войны для проведения целенаправленных операций против лидеров ХАМАС.