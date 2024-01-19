Восстание Башкортостана дает нам шанс

Пока безоружное восстание в Башкортостане стало главной политической новостью в России на этой неделе, на которую были вынуждены обратить внимание все крупнейшие СМИ и оппозиционные политики.

Тысячи башкир съехались на суд над своим народным лидером Фаилем Алсыновым и сотни вступили в столкновения с российскими полицаями, когда узнали, что его по беспределу приговорили к четырем годам в колонии общего режима. Кстати, это отличный пример того, как всем народам этой тюрьмы народов стоило бы реагировать на судилища над своими лидерами, потому что если бы это было так, еще неизвестно, как бы сейчас себя вела эту власть.

Но речь сейчас идет не о том, что башкиры лучше кого-то или наоборот, что кто-то еще лучше башкир. Речь о той ситуации, которая возникает сейчас и о том, как себя надо вести.

Внимание тысяч мусульман в России продолжает оставаться приковано к бойне в Палестине. Это объяснимо со многих точек зрения, но надо понять, что для тех, кто живет в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстане и т.д. такое поведение ничто иное, как уход от реальности.

Пока у вас не будет своих государств, вы не только не будете иметь никакого голоса на международной арене, в том числе в том, что касается палестинского вопроса, но вы и на своих землях будете в положении немногим лучшем, чем у палестинцев. Впрочем, лучшем ли, это тоже вопрос приоритетов - ведь палестинцы могли бы так же принять израильскую оккупацию, как вы российскую, и у них бы сейчас не было тех проблем, которые они испытывают. И наоборот - когда вызов российской оккупации бросили чеченцы, Россия делала в Чечне примерно то же, что делает сейчас в Газе Израиль.

Так вот, если спуститься на землю, то, на что может повлиять сейчас живущий на своей земле мусульманин Дагестана, Карачаево-Черкесии, Астрахани и других населенных мусульманами территорий в так называемой Российской Федерации - это на участь не Палестины, а своей, тоже достаточно значимой части Уммы.

И разворачивание массового сопротивления оккупации в Башкортостане - это хороший повод для всех, если не начать это делать сразу, то по крайней мере задуматься об этом и начать к этому себя готовить.

В свое время, когда восстала Чечня, другие мусульманские республики оставили ее один на один с Россией, которая навалившись на нее всей мощью, расправилась с ней, а потом загнобила и тех, кто думал, что если они отсидятся, их не будут трогать.

Плюс нынешней ситуации в том, что напав на Украину, Россия попала в капкан, и сейчас ее изматывают и Украина, и ее союзники. И как бы ни харахорилась российская пропаганда, коллапс ее инфраструктуры, на реконструкцию которой она не может выделить деньги ("все для фронта - все для победы"), украинские удары по дорогостоящим промышенным предприятиям и уничтожение дорогостоящих российских самолетов - все это признаки того, что Кремль не так-то и контролирует ситуацию, как он это пытается представить.

Восстание в Башкортостане начинается на этом фоне. И если сейчас начнут подниматься другие регионы и в первую очередь мусульманские республики, то пойдет обратный отчет срока жизни этого режима. Да, без войны в Украине он мог бы наверное подавить сопротивление и всех мусульманских регионов вместе взятых. Да, даже сейчас, в условиях этой войны он скорее всего сумеет задавить протесты в одном лишь Башкортостане. Но если люди сейчас начнут выходить и в других местах, и прежде всего, если это начнут делать мусульмане, которые в этой тюрьме народов обладают наибольшим потенциалом сопротивления, ситуация резко изменится.

Кстати, не будем забывать, что даже по законам, нарисованным самим тираном, срок его полномочий заканчивается этой весной, в связи с чем он собирается их без особых проблем продлить себе на предстоящих "выборах". Пусть даже где-то там, вдалеке будет идти развязанная им война.

Дадим ли мы ему такую возможность или устроим ему неприятный сюрприз?