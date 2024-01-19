Израиль бомбит юг Газы, Нетаньяху против двух государств

Израиль обстрелял южную часть сектора Газа в пятницу после того, как публично поссорился со своим главным союзником США по поводу возможности создания палестинского государства, которое Вашингтон рассматривает как единственный путь к прочному миру.

Свидетели сообщили о стрельбе и авиаударах рано утром в пятницу в Хан-Юнисе, главном городе на юге сектора Газа, где, по утверждению Израиля, сейчас находятся многие члены и лидеры палестинского движения ХАМАС.

Организация Объединенных Наций заявляет, что война привела к перемещению примерно 85 процентов из 2,4 миллиона жителей Газы.

Многие из них ютятся в убежищах, где им приходится бороться за еду, воду, топливо и медицинскую помощь. Агентства ООН заявляют, что необходимо улучшить доступ к помощи, чтобы избежать крупных вспышек болезней и голода.

Более 25 000 человек – в основном мирные жители – были убиты в результате воздушных и наземных атак Израиля.