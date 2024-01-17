Война в Газе может продлиться до 2025 года - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что война Израиля в секторе Газа может продолжаться до 2025 года, сообщают израильские СМИ .

Нетаньяху сделал это предупреждение на встрече с израильскими руководителями поселений и кибуцев вблизи Газы, в штаб-квартире южного командования в Беэр-Шеве.

Он также повторил свои клятвы, что Израиль не прекратит войну, которая началась 7 октября и унесла жизни более 24 000 человек в секторе Газа, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен.

Война в секторе Газа, начатая после крупномасштабного нападения Хамаса на юг Израиля, уже длится более 100 дней .

Почти все жители Газы были вынуждены покинуть свои дома в результате израильской воздушной и наземной атаки. Выжившие в войне подвергаются растущему риску голода и болезней, поскольку Израиль ограничивает ввоз помощи и выезд тех, кто отчаянно нуждается в медицинской помощи.

Действующие и бывшие представители израильской разведки и военных ранее предупреждали, что война в секторе Газа может продлиться год.

Хотя израильские официальные лица иногда заявляли , что они находятся в состоянии войны с ХАМАС, а не с палестинским народом в целом, в других случаях они заявляли, что хотят массового изгнания палестинцев из сектора Газа.

Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война вступила в новую фазу, заявив, что интенсивные операции на севере сектора Газа закончились и что они скоро закончатся и на юге.

На встрече во вторник Нетаньяху также пообещал, что поселения и кибуцы вблизи сектора Газа будут восстановлены. В октябре Израиль выделил около 250 миллионов долларов США на восстановление израильских поселений вблизи границы с сектором Газа.

Сообщается, что местные руководители заявили на встрече, что они пока не хотят возвращаться в свои дома так близко к границе с сектором Газа из-за ракетного обстрела Хамаса и других проблем безопасности.