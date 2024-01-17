Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на бомбардировку его территории

Пакистан заявил в среду, что Иран нанес воздушный удар по его территории, в результате которого погибли двое детей, после того как Тегеран начал атаки в Ираке и Сирии против так называемых "антиранских террористических групп".

Пакистан осудил удар, нанесенный вблизи общей границы стран поздно вечером во вторник, как «совершенно неприемлемый», заявив, что он не был спровоцирован.

Иранское информационное агентство Mehrnews сообщило, что «реакция ракет и беспилотников» была нацелена на штаб-квартиру группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане, назвав это «еще одним решительным шагом, предпринятым Ираном в ответ на агрессию против безопасности нашей страны».

Созданная в 2012 году суннитская группировка «Джейш аль-Адль» занесена Ираном в черный список как террористическая группировка.

Удар был нанесен после того, как Иран также нанес ракетные удары по «шпионским штабам» и «террористическим» объектам в Сирии и автономном регионе Иракского Курдистана.

Иранские удары усугубляют многочисленные кризисы на Ближнем Востоке: Израиль ведет войну в секторе Газа, а хуситы в Йемене атакуют коммерческие суда в Красном море.

В среду министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Тегеран не будет устанавливать «никаких ограничений» для своей безопасности.

Мохаммад Хоссейни, заместитель президента по парламентским вопросам, заявил, что Пакистан был предупрежден, «что они должны предотвратить въезд в Иран людей, которые убивают большое количество людей, и реакция Исламской республики была естественной».

Китай, близкие партнеры Ирана и Пакистана, призвал к сдержанности, а представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что обе стороны должны «избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности».

В официальном заявлении Пакистана не уточняется, где именно был нанесен удар, но пакистанские СМИ сообщили, что это произошло недалеко от Панджгура в юго-западной провинции Белуджистан, где две страны, обладающие ядерным оружием, имеют малонаселенную границу протяженностью почти 1000 километров.

За несколько часов до удара временный премьер-министр Пакистана Анвар-уль-Хак Какар встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

В сообщении говорится, что в результате удара «двое невинных детей погибли, а три девочки получили ранения».

Пакистан отозвал своего посла из Тегерана, а иранскому послу в Исламабаде, находящемуся с визитом в Иране, не будет разрешено вернуться, заявил в среду представитель министерства иностранных дел Пакистана.

В министерстве добавили, что все текущие и запланированные визиты на высшем уровне между двумя странами в ближайшие дни приостановлены.

Джейш аль-Адль взял на себя ответственность за нападение в декабре на полицейский участок в Раске, в результате которого погибли по меньшей мере 11 иранских полицейских.

Соединенные Штаты также назвали «Джейш аль-Адль» террористической организацией, заявив, что группировка «преследует в первую очередь сотрудников иранских служб безопасности», а также правительственных чиновников и гражданских лиц, совершая убийства, похищения людей и взрывы смертников.

Тегеран и Исламабад часто обвиняют друг друга в том, что они позволяют боевикам действовать с территории друг друга для проведения атак, но официальные силы с обеих сторон редко вступают в бой.

«Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что этот незаконный акт произошел, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном», — заявили в министерстве иностранных дел Пакистана.

«Пакистан всегда заявлял, что терроризм является общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий.

«Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие».

Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии при вашингтонском Центре Вильсона, предупредил о серьезности забастовки.