Что надо знать о суде над Израилем?

Южная Африка начала знаковое судебное разбирательство в Международном суде ООН (МС) после того, как обвинила Израиль в актах геноцида в ходе его военной кампании в секторе Газа.

Это дело является одним из по меньшей мере трех дел, с которыми Израиль потенциально может столкнуться в Международном уголовном суде (МУС) в связи с его жестокой кампанией против осажденного палестинского анклава.

Наступление Израиля нанесло удары по школам, больницам и жилым районам и на данный момент привело к гибели по меньшей мере 23 210 человек в Газе – две трети из них женщины и дети.

В этой статье рассматривается дело Южной Африки против Израиля в Международном Суде и то, что произойдет в ходе судебного разбирательства.

В чем разница между МС и МУС?