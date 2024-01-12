Что надо знать о суде над Израилем?

Южная Африка начала знаковое судебное разбирательство в Международном суде ООН (МС) после того, как обвинила Израиль в актах геноцида в ходе его военной кампании в секторе Газа.
Это дело является одним из по меньшей мере трех дел, с которыми Израиль потенциально может столкнуться в Международном уголовном суде (МУС) в связи с его жестокой кампанией против осажденного палестинского анклава.
Наступление Израиля нанесло удары по школам, больницам и жилым районам и на данный момент привело к гибели по меньшей мере 23 210 человек в Газе – две трети из них женщины и дети.
В этой статье рассматривается дело Южной Африки против Израиля в Международном Суде и то, что произойдет в ходе судебного разбирательства.
В чем разница между МС и МУС?
Международный Суд (МС) часто путают с Международным уголовным судом (МУС) , который судит военных преступников. Международный суд, также называемый Всемирным судом, является высшим юридическим органом Организации Объединенных Наций, созданным в 1945 году для разрешения споров между государствами.
МУС, также расположенный в Гааге, рассматривает дела о военных преступлениях против отдельных лиц.
Коллегия Международного Суда из 15 судей, которая будет расширена дополнительным судьей от каждой стороны в южноафриканском деле против Израиля, занимается пограничными спорами и растущими делами, возбужденными государствами, обвиняющими других в нарушении договорных обязательств ООН. Каждый судья избирается сроком на девять лет Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН.
Однако МУС является единственным в мире постоянным международным уголовным судом и руководствуется международным договором, называемым Римским статутом.
Какие претензии выдвигает Южная Африка?
В своем 84-страничном документе Южная Африка заявляет, что Израиль совершает геноцид, убивая палестинцев в секторе Газа, нанося им серьезные моральные и телесные повреждения и создавая условия для жизни, «рассчитанные на их физическое уничтожение».
В нем перечисляется неспособность Израиля предоставить необходимое продовольствие, воду, лекарства, топливо, жилье и другую гуманитарную помощь сектору Газа во время более чем трехмесячной войны. Это также указывает на продолжительную кампанию бомбардировок, в результате которой большая часть анклава была разрушена, были вынуждены бежать около 1,9 миллиона палестинцев и погибло более 23 000 человек, по данным органов здравоохранения Газы.
«Все эти действия совершаются Израилем, который не смог предотвратить геноцид и совершает геноцид, явно нарушая Конвенцию о геноциде», — говорится в документе, добавляя, что Израиль также не смог обуздать подстрекательство к геноциду со стороны своих собственных должностных лиц, что также является нарушением конвенции.
Пока суд выносит решение, Южная Африка также обратилась к суду с просьбой принять чрезвычайные меры, чтобы прекратить военные действия со стороны Израиля.
Такие временные меры призваны предотвратить ухудшение ситуации до тех пор, пока не будет объявлено окончательное решение.
Что такое конвенция о геноциде?
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, считающаяся первым договором по правам человека в истории ООН , была ратифицирована 153 странами. Он определяет геноцид как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу».
К таким действиям относятся убийства членов любой названной маргинализированной группы, причиняющие им серьёзные телесные или психические травмы, а также разрушение условий их жизни. Сюда входят такие действия, как препятствование им рожать детей или насильственная передача их детей в другие группы.
Все государства, подписавшие Конвенцию о геноциде, обязаны не только никогда не совершать геноцид, но и предотвращать его и наказывать за него.
Когда дело будет продолжено?
Слушания назначены на 11 и 12 января.
У Южной Африки и Израиля есть два часа в разные дни, чтобы высказать свои аргументы за или против чрезвычайных мер. Никаких свидетельских показаний и перекрестных допросов не будет. В презентации будут в основном представлены юридические аргументы, представленные государственными чиновниками и их командами юристов-международников.
Запрос на чрезвычайные меры — это первый шаг в деле, на рассмотрение которого уйдет несколько лет.
Формально называемые временными мерами, они представляют собой своего рода запретительный судебный приказ, призванный предотвратить ухудшение спора, пока суд рассматривает дело в целом.
Суд не вынесет окончательного решения по обвинениям в геноциде в Южной Африке до слушания дела по существу, которое, вероятно, пройдет через несколько лет.
Однако, поскольку слушания на этой неделе касаются только возможного принятия чрезвычайных мер, могут пройти недели или месяцы, прежде чем они вынесут решение.
Судьи Международного Суда часто разрешают такие меры, которые обычно заключаются в том, чтобы просить государство воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить правовой спор.
Что касается временных мер, суд должен только решить, будет ли он на первый взгляд или prima facie обладать юрисдикцией и могут ли обжалуемые действия подпадать под действие договора о геноциде. Любые меры, которые он примет, не обязательно будут теми, которые требует заявитель.
Каковы возможные последствия и что будет дальше?
Решение Международного Суда является окончательным и не может быть обжаловано. Однако он не может обеспечить исполнение своих решений.
Даже если суд примет решение не вводить временную меру, Международный Суд может решить, что он по-прежнему обладает юрисдикцией, и продолжить рассмотрение дела.
В случае с Украиной, несмотря на то, что Международный Суд приказал России прекратить войну в Украине, российское вторжение продолжилось.
Поскольку неясно, какие конкретные последствия будет иметь решение Международного Суда против Израиля, оно, скорее всего, будет способствовать политической и экономической изоляции страны.
Решение Израиля защищать себя в мировом суде означает, что он может представить юридические аргументы, оправдывающие свои действия в секторе Газа.