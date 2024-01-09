Международный суд рассмотрит дело о геноциде в Газе уже в ближайший четверг

Израиль и Южная Африка столкнутся лицом к лицу в высшем суде ООН в четверг, после того, как Претория обвинила Израиль в геноцидальных действиях в секторе Газа.

В 84-страничном заявлении, поданном в Международный суд (МС), Южная Африка призвала судей приказать Израилю «немедленно приостановить свои военные операции» в секторе Газа.

Южная Африка заявляет, что Израиль «участвовал, участвует и рискует продолжать совершать акты геноцида против палестинского народа в секторе Газа».

Высшие должностные лица двух стран встретятся лицом к лицу в Большом зале правосудия Международного суда, расположенном в экстравагантном Дворце мира в Гааге.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате военной кампании Израиля погибло почти 23 000 человек. По оценкам Организации Объединенных Наций, 1,9 миллиона жителей Газы являются перемещенными лицами, при этом растут опасения по поводу голода и болезней.

Международный Суд выносит решения по спорам между государствами, и, хотя его решения имеют обязательную юридическую силу, он имеет ограниченные полномочия по их обеспечению.

Теоретически суд мог бы приказать Израилю прекратить вторжение, но весьма сомнительно, что ему подчинятся.

В марте 2022 года Международный Суд приказал России «немедленно приостановить» вторжение в Украину. Москва проигнорировала эту инициативу.

Йоханн Суфи, юрист и эксперт по международному правосудию, заявил агентству AFP , что если суд вынесет решение против Израиля, это будет иметь «чрезвычайно важное символическое значение».

«Конечно, существует проблема с выполнением этого решения. Но, в конце концов, международное правосудие – это все, что остается», – сказал Суфи, работавший в агентстве ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа.

Южная Африка возбудила иск против Израиля, поскольку обе страны подписали Конвенцию ООН о геноциде, созданную в 1948 году в ответ на Холокост.

Любая страна, подписавшая конвенцию, может предъявить иск другой стране в Международном суде, если они не согласны с «интерпретацией, применением или выполнением» правил, призванных предотвратить геноцид.

Южная Африка заявила, что «осознает особую тяжесть ответственности при возбуждении дела против Израиля за нарушение Конвенции о геноциде».

Она также «недвусмысленно» осудила нападение ХАМАС, но заявил, что «никакое вооруженное нападение... каким бы серьезным оно ни было... не может служить каким-либо возможным оправданием нарушений» Конвенции о геноциде.

Дело Претории заключается в том, что действия Израиля в секторе Газа «предназначены для уничтожения значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

В нем говорится, что акты геноцида Израиля вызваны убийствами тысяч палестинцев в секторе Газа, насильственным перемещением и предотвращением адекватного доступа к помощи, что приводит к голоду.

Южная Африка хочет, чтобы Международный Суд ввел так называемые «временные меры» или чрезвычайные меры, пока рассматривается более широкое дело, что, вероятно, займет годы.

"Обстоятельства не могут быть более неотложными", - утверждает Претория, описывая "исключительно жестокую военную кампанию Израиля в секторе Газа, которая является обширной и продолжающейся".

Другие меры, запрошенные Южной Африкой, включают возмещение ущерба и восстановление Газы, а также безопасное возвращение перемещенных палестинских беженцев.