Путин дал гражданство РФ убийце боснийских мусульман

Уроженец Югославии боснийский серб Ратко Самац получил гражданство России, следует из указа президента РФ, опубликованного на сайте правовой информации.

Самац — бывший офицер Югославской народной армии, участник войны в Боснии в 1992-1995 гг. Босния и Герцеговина добивалась его выдачи по подозрению в совершении военных преступлений против мирных граждан во время массовой резни в городе Ключ (там в 1992 сербы убили около 200 мирных мусульман), а также в убийстве в 1993 году трех гражданских лиц: супругов-мусульман Хамдии и Дервисы Вучич и Мины Талич.

В 2015 году сын погибших Нихад Вучич объявил вознаграждение за информацию об убийце своих родителей. В это время Самац находился в России, куда приехал в 1999 году на лечение, получив вид на жительство. Проживал в Кургане.

В 2013 году Министерство юстиции Боснии и Герцеговины объявило Самаца в международный розыск. Его задержали в январе 2016-го в ходе совместной операции Интерпола и ФСБ и поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест.

В апреле того же года Генпрокуратура РФ отказала властям Боснии и Герцеговины в экстрадиции Самаца и освободила сербского головореза из-под ареста. За серба вступились, в том числе, тогдашний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, а также депутаты Госдумы.

Эта история - все что на самом деле нужно знать об отношении Кремля к убиваемым по всему миру мусульманам. Заметим, что сербский военный преступник, участник геноцида боснийцев, получает гражданство РФ в то самое время, когда его не могут получить черкесы, потомки мухаджиров 19 века. При том, что черкесы/адыги это коренной народ Российской Федерации, в отличие от сербов, у которых есть свое национальное государство.

Справедливости ради, у сербов тоже не все гладко. Ратко Самац получил российский паспорт как раз в то самое время, когда звучит скандал с заявлениями сербского наемника Деяна Берича. Берич на днях в серии видео пожаловался, что в российской армии плохо относятся к сербским братушкам, которые приехали воевать за Россию. Дескать, российские военные из рязанского 119-го полка ВДВ (в состав которого входит сербский отряд) называют их цыганами, посылают в штурм без оружия, избивают и предлагают сознаться в шпионаже. Теперь сербские наемники просят минобороны РФ и Путина перевести их в другое подразделение, а сам Берич хочет отправить своих сограждан в кадыровский батальон "Ахмат".

Что тут добавить? Суметь буквально за пару дней смачно наплевать в лица и славянским православным братушкам и мусульманским коллаборационистам из России это искусство, в которому Кремлю не откажешь. Тем более, что и те и другие скорее всего утрутся и сделают вид, что ничего не было.