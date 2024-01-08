Мальдивы-Индия: курортный скандал в контексте китайско-индийского соперничества

Одна из крупнейших туристических платформ Индии приостановила бронирование авиабилетов на зависящие от туризма Мальдивы в понедельник после того, как посты в социальных сетях в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди осложнили отношения между южноазиатскими соседями.
Началось все на самом деле еще осенью прошлого года, когда проиндийское правительство проиграло выборы и к власти пришел президент Мохамед Муиззу, выигравший выборы в рамках кампании «Индия вон». В первую очередь речь о небольшом индийском военном контингенте, расположенном на Мальдивах. Индия утверждает, что это небольшая (77 человек) медицинско-спасательная команда, которая занимается прежде всего помощью самим мальдивцам. Муиззу все же попросил их покинуть страну.
Все же отношения между двумя странами шли более менее нормально, пока премьер-министр Моди не посетил индийские острова Лакшадвип для продвижения местного туризма. Индийские онлайн-тролли использовали эту возможность, чтобы потроллить Мальдивы в соцсетях, утверждая, что это положит конец новоизбранному «прокитайскому» правительству. Индийцы считают правительство прокитайским из-за предвыборной кампании, в ходе которой оно было избрано, а также из-за того, что новый президент Мальдив Муиззу прервал традицию, когда первым зарубежным визитом нового президента становится визит в Индию. Вместо этого Муиззу посетил первой Турцию еще в ноябре, а сейчас и вовсе решил поехать в Китай, так и не побывав официально в Индии.
В онлайн-споры подключились и министры правительства Мальдив. Трое из них - Малша Шариф, Мариям Сиуна и Абдулла Махзум Маджид - сделали заявления, которые Индия посчитала "уничижительными". Министры назвали Моди «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля», а Сиуна например сравнила Индию с коровьим навозом.
Это вызвало возмущение в индийских социальных сетях и привело к появлению в тренде таких хэштегов, как #BoycottMaldives и #ExploreIndianIslands. Индийцы, включая знаменитых болливудских актеров и спортсменов, призывают бойкотировать Мальдивы.
Некоторые индийцы заявили, что откажутся от отпуска на Мальдивах — индийцы были самой большой группой туристов, посетивших Мальдивы в прошлом году. Генеральный директор индийского сайта по бронированию билетов EaseMyTrip заявил, что его компания приостановила все заказы на рейсы на Мальдивы.
Архипелаг славится своими пляжами с серебряным песком, курортами и коралловыми островами. Треть экономики Мальдив построена на туризме.
Правительство самих островов поспешило заверить, что взгляды министров это их частное мнение, и позицию официального Мале не выражают. Все три министра пока что временно отстранены от должностей.
Бывший президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих решительно осудил то, что он назвал «языком ненависти в адрес Индии» со стороны трех чиновников.
«Индия всегда была хорошим другом Мальдив, и мы не должны допустить, чтобы такие бессердечные высказывания негативно повлияли на многовековую дружбу между нашими двумя странами», — сказал он на X.
Другой бывший президент Мохамед Нашид назвал формулировки в сообщениях в социальных сетях «ужасными».
Все это, напомним, происходит на фоне первого международного визита президента Муиззу в Китай, который начинается 8 января и продлится пять дней.
Такая поездка считается большой дипломатической неудачей для Дели, который пытается противостоять растущему присутствию Китая в регионе Индийского океана.
"Им предстоит решить, куда им идти и как они будут вести свои международные отношения", - заявил на прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопросы по поводу визита Муиззу в Пекин.
Он также сообщил, что никакой информации о выводе индийских войск с Мальдив не поступало. Индия заявляет, что ее сотрудники службы безопасности находятся на Мальдивах для обслуживания трех морских спасательных и наблюдательных самолетов, которые она подарила стране.
Архипелаг Индийского океана уже давно находится в сфере влияния Индии, и г-н Муиззу хочет изменить это.
В декабре правительство Мальдив заявило, что прекращает действие двустороннего соглашения с Индией, которое разрешало Дели сотрудничать в картировании морского дна в территориальных водах Мальдив.
Представитель правительства Мальдив заявил, что соглашение, срок действия которого истекает в июне следующего года, не будет продлено.
Вскоре после победы на выборах в октябре прошлого года Муиззу заявил Би-би-си, что рассмотрит все двусторонние соглашения, подписанные с Индией предыдущей администрацией Солиха, которая приняла политику «Индия прежде всего».