Мальдивы-Индия: курортный скандал в контексте китайско-индийского соперничества

Одна из крупнейших туристических платформ Индии приостановила бронирование авиабилетов на зависящие от туризма Мальдивы в понедельник после того, как посты в социальных сетях в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди осложнили отношения между южноазиатскими соседями.

Началось все на самом деле еще осенью прошлого года, когда проиндийское правительство проиграло выборы и к власти пришел президент Мохамед Муиззу, выигравший выборы в рамках кампании «Индия вон». В первую очередь речь о небольшом индийском военном контингенте, расположенном на Мальдивах. Индия утверждает, что это небольшая (77 человек) медицинско-спасательная команда, которая занимается прежде всего помощью самим мальдивцам. Муиззу все же попросил их покинуть страну.

Все же отношения между двумя странами шли более менее нормально, пока премьер-министр Моди не посетил индийские острова Лакшадвип для продвижения местного туризма. Индийские онлайн-тролли использовали эту возможность, чтобы потроллить Мальдивы в соцсетях, утверждая, что это положит конец новоизбранному «прокитайскому» правительству. Индийцы считают правительство прокитайским из-за предвыборной кампании, в ходе которой оно было избрано, а также из-за того, что новый президент Мальдив Муиззу прервал традицию, когда первым зарубежным визитом нового президента становится визит в Индию. Вместо этого Муиззу посетил первой Турцию еще в ноябре, а сейчас и вовсе решил поехать в Китай, так и не побывав официально в Индии.

В онлайн-споры подключились и министры правительства Мальдив. Трое из них - Малша Шариф, Мариям Сиуна и Абдулла Махзум Маджид - сделали заявления, которые Индия посчитала "уничижительными". Министры назвали Моди «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля», а Сиуна например сравнила Индию с коровьим навозом.

Это вызвало возмущение в индийских социальных сетях и привело к появлению в тренде таких хэштегов, как #BoycottMaldives и #ExploreIndianIslands. Индийцы, включая знаменитых болливудских актеров и спортсменов, призывают бойкотировать Мальдивы.