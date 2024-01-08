Газа: 73 палестинца убиты за последние сутки

По меньшей мере 73 палестинца были убиты и 99 ранены в результате атак Израиля на сектор Газа за последние 24 часа, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
Восемь человек погибли в результате авиаудара Израиля возле Дейр-эль-Балаха в центре сектора Газа.
В общей сложности за последние 24 часа почти 200 палестинцев были убиты или ранены Израилем в Газе чуть менее чем за один день.
«Я просыпаюсь с мыслью, что это мимолетный кошмар, но это реальность», - говорит 51-летний житель Газы Набиль Фатхи.
«Наш дом и дом моего сына были разрушены, и в нашей семье 20 человек погибли мученической смертью. Я не знаю, куда мы пойдем, даже если выживу».
С начала войны более 22 800 палестинцев были убиты и более 58 000 ранены.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел встречу с президентом Эмиратов Мохамедом бен Заидом в Абу-Даби.
Они обсудили усилия по предотвращению расширения войны Израиля с сектором Газа и решение гуманитарных потребностей в секторе Газа.
«Я подчеркнул нашу неизменную приверженность созданию независимого палестинского государства», — добавил Блинкен.
Также Израиль убил главного командира шиитской группировки "Хезболла" в результате удара по южному Ливану, сообщила AFP в понедельник. Это событие усиливает опасение, что что конфликт в секторе Газа может перерасти границы Палестины.