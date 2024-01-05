Израиль бомбит "безопасные зоны" в Газе

В результате израильских атак в секторе Газа погибли по меньшей мере 32 человека в Хан-Юнисе и пять человек в Рафахе.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что операции на юге Газы, включая авиаудары по лагерям беженцев и районам, ранее считавшимся гражданскими «зонами безопасности», будут продолжены.

По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших за последние 24 часа достигло 125 убитых и 318 раненых.

С 7 октября общее число жертв в секторе Газа в результате израильских ударов составило по меньшей мере 22 438 погибших и 57 614 раненых.

Израильская армия также подтвердила в своем заявлении, что в пятницу она нанесла новые удары по «Хезболле» в Ливане, сообщает «Джерузалем Пост».

Управление по делам палестинских заключенных и бывших заключенных вместе с Обществом палестинских заключенных сообщают, что израильские силы допросили около 500 человек, включая женщин и детей, в лагере беженцев Нур-Шамс в Тулькареме.

Согласно заявлению обеих организаций, «оккупанты переместили около 150 палестинцев в военную казарму и задержали еще 20 человек».

Во время интенсивного двухдневного рейда израильских сил на лагерь беженцев многие палестинцы были ранены и арестованы. Операция также включала взрывы домов и причинение значительного ущерба улицам, инфраструктуре и общественным объектам.

В заявлении далее отмечается, что с 7 октября общее количество арестов на Западном Берегу достигло 5650 человек. В эту цифру входят как те, кто остается под стражей, так и те, кто впоследствии был освобожден.

Между тем, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и по делам иностранцев Иордании Айман Сафади заявил в четверг, что Иордания поддерживает Южную Африку в ее апелляции против Израиля в Международном суде за совершение геноцида.

«Иордания поддерживает апелляцию, поданную Южной Африкой против Израиля в Международном Суде по обвинению в геноциде и нарушении Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Министерство работает над подготовкой необходимого юридического файла для последующих мер. по этому вопросу и координирует свои действия с арабскими и исламскими странами", - сказал он.

«Предотвращение Израилем достаточной гуманитарной помощи в Газу является реализацией политики голода, используемой против палестинцев, явным нарушением международного права и представляет собой еще одно военное преступление, с которым Иордания борется изо всех своих возможностей», - добавил он.

Главный дипломат США Энтони Блинкен вернулся на Ближний Восток в четверг, чтобы продолжить переговоры администрации Байдена по поводу трехмесячной войны Израиля в секторе Газа, сообщил Государственный департамент США.

Недельная поездка госсекретаря США - его четвертая поездка в регион с 7 октября - будет включать посещение Израиля и Западного берега, а также Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Египта. Он также сделает остановки в Турции и Греции.