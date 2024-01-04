Алжирский футболист осужден во Франции за публикацию о войне в Газе

Французский суд приговорил алжирского футболиста Юсефа Атала к восьми месяцам условного тюремного заключения за публикацию в социальных сетях о войне в секторе Газа.

Уголовный суд Ниццы заявил в среду, что видео, которое Атал разместил в социальных сетях в октябре, спровоцировало ненависть по религиозному признаку.

Он также обязал футболиста, выступающего за команду Лиги 1 «Ницца», выплатить штраф в размере 45 000 евро (49 000 долларов США).

Атала осудили за видео проповедника Махмуда аль-Хасаната, которое он разместил для своих 3,2 миллиона подписчиков в Instagram через пять дней после начала 7 октября войны между Израилем и Газой.

Рассказывая о детях, которых Израиль убивал в ответных нападениях на Газу, аль-Хасанат, как сообщается, сделал антиеврейское замечание и призвал Аллаха "направить руку" палестинцев Газы, наносящих ответный удар.

Когда Атал поделился видео, он играл за сборную Алжира у себя на родине. Он удалил видео на следующий день, когда футбольный клуб предупредил его, что это может вызвать скандал.

27-летний футболист также принес свои извинения, заявив, что он «никогда не поддержит послание ненависти» и что он осуждает насилие «независимо от того, где в мире оно происходит».

Тщетно. Это не убедило ни прокуроров, ни истцов.

«Распространение видео означает участие в его послании и обеспечение его видимости», — заявила суду прокурор Мегги Чутиа.

Атал также заплатит за публикацию подробностей своего приговора в региональной ежедневной газете Nice-Matin и национальной газете Le Monde.

"Ницца" отстранила Атала от игры «до дальнейшего уведомления», в то время как он получил дисквалификацию на семь матчей, срок действия которой уже истек, от Профессиональной футбольной лиги (LFP).

В общем, во Франции как все как всегда, "Свобода. Равенство. Братство" на марше.