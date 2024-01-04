КСИР обещает отомстить за взрыв на церемонии памяти Касема Солеймани

Иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер поклялись в четверг отомстить за взрывы, в результате которых погибло около 100 человек, на церемонии памяти генерала Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником в 2020 году в Ираке.

Если брать список инцидентов в Иране, которые считают терактами, больше жертв было только в результате поджога кинотеатра "Рекс" в Абадане: в районе 500 человек. Это случилось еще в шахском Иране.

«Им будет нанесен очень сильный ответный удар со стороны солдат Сулеймани», — сказал Мохбер журналистам в больнице, где проходили лечение некоторые из раненых после самого кровавого нападения со времен революции 1979 года.

Никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Пока рассматривают несколько версий, в числе возможных организаторов называют Израиль, группировку Муджахедин-э-халк, ИГИЛ, боевиков-белуджей и даже самих КСИР.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что взрывы, по всей видимости, представляют собой «террористическую атаку», аналогичную той, которую в прошлом совершали боевики группировки «Исламское государство».

В своем заявлении КСИР назвал нападение в среду трусливым актом, «направленным на создание нестабильности и стремление отомстить глубокой любви и преданности нации Исламской Республике».

Напомним, что в 2022 году группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на шиитскую мечеть в Иране, в результате которого погибли 15 человек.

Ранее группировка взяла на себя двойной взрыв в 2017 году, направленный против парламента Ирана и могилы основателя республики аятоллы Рухоллы Хомейни.

Боевики-белуджи и этнические арабские сепаратисты также устраивали нападения в Иране.

Так что пока что наиболее вероятной выглядит версия об участии ИГИЛ либо сепаратистов.