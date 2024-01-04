Вытеснения палестинцев из Газы в Египет не будет - официальный Каир

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду подтвердил американским законодателям отказ Каира от возможных планов насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа в некогда беспокойную египетскую провинцию Северный Синай.

Сиси встретился в столице Египта с делегацией политиков-демократов и республиканцев, посетивших Египет в рамках регионального тура.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Салех аль-Арури, заместитель лидера палестинского движения ХАМАС, был убит в результате удара израильского беспилотника по столице Ливана Бейруту, что значительно усилило региональную напряженность.

Согласно заявлению президента Египта, на встрече Сиси подчеркнул важность заключения нового соглашения о прекращении огня для защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее в среду сообщалось, что Египет отказался от роли посредника в переговорах между ХАМАС и правительством Израиля в ответ на убийство Арури.

Встрече Сиси с делегацией США предшествовала встреча с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, который предупредил, что любые возможные планы по вытеснению жителей Газы на соседний северный Синай поставят под угрозу региональную стабильность.

В последние месяцы правительство Египта выражает обеспокоенность по поводу возможного принудительного массового изгнания палестинцев из сектора Газа в регион Синай.

В октябре прошлого года Сиси сделал противоречивые замечания о возможности переселения палестинцев из Газы в израильскую пустыню Негев вместо Синайского полуострова, «пока Израиль не будет способен победить ХАМАС и Исламский джихад». После поражения двух группировок «палестинцы смогут вернуться на родину», предложил Сиси.

Обеспокоенность Египта по поводу того, что Израиль пытается насильственно переселить палестинцев из сектора Газа на Синай, возникла еще в 1950-х годах, но значительно возросла с тех пор, как 7 октября Израиль начал войну с сектором Газа.

Эти опасения, казалось, подтвердились, когда Израиль недавно приказал палестинцам в секторе Газа эвакуироваться с севера анклава на юг, недалеко от границы с Египтом.

Несколько ведущих израильских политиков и правительственных чиновников призвали или планировали этническую чистку Газы с заселением этой территории поселенцами.

Во время встречи в среду министр иностранных дел Шукри призвал ключевых международных игроков, включая США, выполнить свои обязанности и помочь положить конец израильским нарушениям в секторе Газа.

Шукри заявил, что «чувствительность неспокойной региональной и международной ситуации требует усиления средств координации и совместных действий для установления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».

Главный дипломат Египта также призвал к соблюдению режима прекращения огня в Газе, поскольку продолжающееся израильское наступление на анклав продолжается уже четвертый месяц, в результате чего более 22 000 человек убиты, а тысячи других пропали без вести.