Хемедти готовится к захвату власти в Судане

Когда в апреле в Судане разразилась гражданская война между армией и Силами быстрого реагирования, лидер СБР Мохамед Хамдан «Хемедти» Дагало скрылся.
Многие предполагали, что он был серьезно ранен или даже мертв, пока в среду он не появился на встрече с президентом Уганды Йовери Мусевени.
На следующий день Хемедти посетил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда якобы для обсуждения стратегии прекращения конфликта в Судане. Он также проехал через Гану и Джибути.
Аналитики полагают, что настоящим мотивом Хемедти было заручиться региональной поддержкой для захвата всего Судана у армии.
В прошлом месяце СБР захватили штат Гезира – житницу Судана – что дало группировке явное преимущество над армией.
Но, по мнению аналитиков, суданских журналистов и дипломатов, вместо того, чтобы использовать военный успех в переговорах для прекращения конфликта, Хемедти, похоже, стремится управлять всем Суданом.
«Хемедти отчаянно нуждается в том, чтобы люди почувствовали, что СБР являются правящей силой. Я думаю, именно поэтому Хемедти отправился на встречу с главами государств», — говорит Холуд Хайр, эксперт по Судану и директор-основатель аналитического центра Confluence Advisory.
«Хемедти будет стараться, насколько это возможно, воплотить в жизнь идею быть лидером», — добавляет Хайр.
9 декабря Межправительственный орган по развитию (МОПР), восточноафриканский блок из восьми стран, опубликовал заявление, в котором говорится, что Хемедти и командующий армией Абдуль Фаттах аль-Бурхан встретятся лицом к лицу через две недели.
Но Хемедти отправился в Уганду за день до того, как он должен был встретиться с аль-Бурханом для переговоров о прекращении огня в Джибути. МОПР отложил переговоры по «техническим причинам».
В понедельник Хемедти встретился в Эфиопии с бывшим премьер-министром Судана и лидером недавно сформированного гражданского блока Координация гражданских демократических сил (Такаддум) Абдаллой Хамдоком.
Такаддум объявил, что также пригласил аль-Бурхана встретиться в другой день, но не было никакой информации о том, было ли это приглашение принято.
Хайр считает, что Хемедти и аль-Бурхан участвуют в посреднических усилиях, но срывают их, чтобы выиграть время для своих военных операций.
«Это все отвлекающий маневр… чтобы получить международное признание и в то же время попытаться закрепиться [в войне]», — говорит она.
В октябре СБР захватили несколько армейских гарнизонов в обширном западном регионе Дарфура, как раз в тот момент, когда поддерживаемые США посреднические переговоры в Джидде, Саудовская Аравия, собирались возобновить после длительного перерыва.
Йонас Хорнер, независимый эксперт по Судану, говорит, что расширение СБР, покуда они захватывают все больше штатов на север и восток, не является устойчивым.
Он отметил, что военизированные формирования набирают большое количество людей со своей племенной базы в Дарфуре в обмен на разрешение боевикам грабить города, которые они захватывают. Однако разграбление домов, больниц, складов и рынков Организации Объединенных Наций привело к народному недовольству и ненависти к группировке, сказал он.
«Зверства [СБР] и их жестокость… вероятно, являются их самым большим препятствием и значительно усложняют перспективу их управления страной», — сказал Хорнер.
«Я думаю, что многим суданцам… никогда не будет комфортно, когда ими управляет СБР», — добавил он.
Несмотря на множество нарушений прав человека, СБР пытаются восстановить закон и порядок в регионах, находящихся под его контролем, сообщил суданский журналист Мохамад эль-Фатих Юсиф из Дарфура.
Он сообщил, что военизированные формирования создали отдел под названием «Гражданское и политическое управление», чьи оплачиваемые сотрудники отвечают за поддержание основных служб, таких как больницы, электросети и водопроводные станции в столице Южного Дарфура Ньяле.
«Сейчас в Ньяле относительная безопасность», — сказал аль-Фатих Юсиф. «Все бойцы СБР, грабившие Ньялу, ушли. Они все отправились в штат Гезира».
СБР также создали местную полицию в столице Судана Хартуме, большую часть которой они контролируют. Полиции также было поручено поддерживать порядок на всей территории Дарфура.
Многие активисты и аналитики высмеивают попытку группы бороться с преступностью и обвиняют СБР в большинстве случаев воровства, насилия и беззакония в стране.
Хотя почти никто в северном и восточном Судане не согласится жить под властью Хемедти, европейские страны будут сотрудничать с СБР, если они захватят всю страну, рассказал журналистам телеканала Al Jazeera анонимный западный дипломат.
Он добавил, что в интересах сдерживания миграции из Африки в Европу Европейский Союз уже подписывает партнерские отношения с авторитарными лидерами Африки, такими как президент Туниса Кайс Саид и ополчение восточной Ливии, связанное с Халифой Хафтаром.
Ранее ЕС также работал с СБР по вопросам миграции в рамках Хартумского процесса — миграционного соглашения 2014 года между ЕС и странами Африканского Рога о борьбе с торговлей людьми и контрабандой людей.
Согласно расследованиям из открытых источников, проведенным правозащитными группами, ЕС приостановил сотрудничество с Суданом после того, как СБР возглавили нападение на сидячую забастовку 3 июня 2019 года. По меньшей мере 120 человек были убиты в результате того, что выжившие и правозащитные организации назвали резней.
«Европа отрицала, что когда-либо напрямую поддерживала СБР, но они это сделали. И я думаю, что они сделают это в будущем, если это будет необходимо», — сказал дипломат.
«И если окажется, что СБР собирается захватить весь Судан, то, я думаю, ЕС сделает расчет, так что им придется публично осудить действия СБР.
«Но я не думаю, что [ЕС] остановит СБР или поддержит какую-либо страну, чтобы помешать СБР захватить страну».