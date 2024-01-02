Хемедти готовится к захвату власти в Судане

Когда в апреле в Судане разразилась гражданская война между армией и Силами быстрого реагирования, лидер СБР Мохамед Хамдан «Хемедти» Дагало скрылся.

Многие предполагали, что он был серьезно ранен или даже мертв, пока в среду он не появился на встрече с президентом Уганды Йовери Мусевени.

На следующий день Хемедти посетил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда якобы для обсуждения стратегии прекращения конфликта в Судане. Он также проехал через Гану и Джибути.

Аналитики полагают, что настоящим мотивом Хемедти было заручиться региональной поддержкой для захвата всего Судана у армии.

В прошлом месяце СБР захватили штат Гезира – житницу Судана – что дало группировке явное преимущество над армией.

Но, по мнению аналитиков, суданских журналистов и дипломатов, вместо того, чтобы использовать военный успех в переговорах для прекращения конфликта, Хемедти, похоже, стремится управлять всем Суданом.

«Хемедти отчаянно нуждается в том, чтобы люди почувствовали, что СБР являются правящей силой. Я думаю, именно поэтому Хемедти отправился на встречу с главами государств», — говорит Холуд Хайр, эксперт по Судану и директор-основатель аналитического центра Confluence Advisory.

«Хемедти будет стараться, насколько это возможно, воплотить в жизнь идею быть лидером», — добавляет Хайр.