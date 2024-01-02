Газа: по меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения Израиля на Дейр-эль-Балах

По меньшей мере 15 палестинцев были убиты в результате израильского авиаудара по дому в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, причем большинство убитых это женщины и дети. Израильские силы продолжают продвигаться в центральную и южную часть сектора Газа.

По данным вооруженного крыла "Палестинского исламского джихада", бригад Аль-Кудс, столкновения между группой и израильской армией продолжаются в Хан-Юнисе и лагере Аль-Бурейдж.

Наступление на эти районы произошло после того, как Израиль вывел некоторые подразделения из военных операций на севере Газы, где он сосредоточил свою кампанию в начале войны и понес много потерь.

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) объявило, что вместе с Египетским Красным Полумесяцем оно создало первый организованный лагерь для перемещенных лиц в секторе Газа в Хан-Юнисе, первоначально приютивший 300 семей, с возможностью расширения до 1000 палаток.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), 1,4 миллиона палестинцев укрываются в объектах БАПОР, часто во временных убежищах, а в общей сложности 1,9 миллиона человек были перемещены в результате войны.