2023 год — год самых жестоких нападений израильских поселенцев

Израильские поселенцы убили по меньшей мере 10 палестинцев и подожгли десятки домов на оккупированном Западном Берегу в 2023 году, что сделало этот год «самым жестоким» за всю историю нападений поселенцев, сообщил в понедельник израильский наблюдательный орган.

Многочисленные нападения на Западный Берег были совершены большой группой израильских поселенцев, а насилие резко возросло после событий 7 октября, сообщила правозащитная группа "Еш Дин".

«По меньшей мере 10 палестинцев были убиты поселенцами, а десятки домов и транспортных средств были подожжены» в прошлом году, говорится в сообщении.

«2023 год был самым жестоким годом насилия со стороны поселенцев против палестинцев на Западном Берегу как по количеству инцидентов, так и по их серьезности».

Западный Берег находится под израильской военной оккупацией со времен Шестидневной войны 1967 года, и напряженность обострилась с тех пор, как Израиль начал войну с сектором Газа, когда члены крайне правого правительства Израиля использовали риторику геноцида и поддерживали поселенцев.

Около 490 000 поселенцев проживают среди примерно трех миллионов палестинцев на Западном Берегу, в поселениях, которые считаются незаконными в соответствии с международным правом.

«Еш Дин» начала отслеживать насилие поселенцев против палестинцев в 2006 году.

«Первые два месяца после 7 октября были особенно жестокими: «Еш Дин» задокументировал 242 случая насилия со стороны поселенцев», - говорится в сообщении.

"В ходе этих инцидентов сотни израильтян совершали набеги на палестинские деревни, поджигая десятки домов и транспортных средств", - заявили в организации.

Около 490 000 поселенцев проживают среди примерно трех миллионов палестинцев на Западном Берегу, в поселениях, которые считаются незаконными в соответствии с международным правом.

«Еш Дин» начала отслеживать насилие поселенцев против палестинцев в 2006 году.

«Первые два месяца после 7 октября были особенно жестокими: «Еш Дин» задокументировал 242 случая насилия со стороны поселенцев», - говорится в сообщении.

"В ходе этих инцидентов сотни израильтян совершали набеги на палестинские деревни, поджигая десятки домов и транспортных средств", - заявили в организации.

По меньшей мере 317 палестинцев были убиты израильскими силами безопасности и поселенцами на Западном Берегу с начала войны в Газе.

Еш Дин опроверг утверждения военных и полиции о снижении уровня насилия со стороны поселенцев в последние месяцы, заявив, что эти цифры лишь отражают сокращение количества жалоб, подаваемых израильским властям.

С тех пор как нынешнее крайне правое правительство Израиля пришло к власти в декабре 2022 года, все больше палестинцев выражают недоверие израильским силовикам на Западном Берегу, говорится в сообщении.

«Насилие со стороны поселенцев — это политика израильского правительства», — заявил наблюдательный орган в отношении правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в которую входят поселенцы и ультранационалистические сторонники жесткой линии.

В прошлом месяце Соединенные Штаты заявили, что откажут в визах израильским поселенцам-экстремистам, которые нападают на палестинцев, усилив давление с целью обуздать волну насилия на Западном Берегу.