В результате обстрела Израилем больницы в Газе за два дня погиб 41 человек

В результате израильского обстрела больницы на юге Газы за последние два дня погиб 41 человек, сообщил Палестинский Красный Полумесяц после того, как Израиль усилил свои атаки в центре и на юге осажденной территории.

Гуманитарное управление ООН сообщило в четверг, что, по оценкам, еще 100 000 перемещенных лиц прибыли в и без того перенаселенный южный пограничный город Рафах в последние дни после активизации боевых действий вокруг Дейр-эль-Балаха и Хан-Юниса.

Дополнительные перемещения произошли в то время, когда египетские чиновники готовились принять высокопоставленную делегацию ХАМАС в Каире в пятницу для переговоров по новому предложению, направленному на то, чтобы положить конец почти трехмесячной войне в Газе.

Палестинский Красный Полумесяц в четверг осудил израильский обстрел возле больницы Аль-Амаль в Хан-Юнисе, который «привел к мученической смерти десяти человек и ранению как минимум 21 человека», добавив, что нападение последовало за нападением перед зданием палестинского отделения Красного Полумесяца. больнице накануне погиб 31 человек.

«Среди пострадавших есть люди, находившиеся перед больницей, и перемещенные лица, ищущие убежища в помещениях ПОКП [Красного Полумесяца]», — говорится в заявлении группы.

Позже в тот же день министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильского обстрела в лагере Шабура в Рафахе, на южной границе с Египтом, погибли 20 человек, большинство из которых женщины и дети.

На кадрах агентства AFP из города видно, как окровавленных людей везут по улицам в ближайшую Кувейтскую больницу, куда медицинский персонал спешил оказать помощь потоку раненых пациентов, включая детей. AFP не смогло сразу подтвердить, стали ли они жертвами одного удара.

В результате бомбардировок Израиля и наземного вторжения в сектор Газа погибло по меньшей мере 21 320 человек, в основном женщины и дети.