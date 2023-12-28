Израиль трубит об инвестициях Intel в 25 миллиардов долларов

Intel активно влетает в Израиль с инвестициями на 25 миллиардов долларов, обеспечивая поддержку сионистскому режиму, как раз когда его война в секторе Газа начинает приносить экономический ущерб.

В рамках соглашения правительство Израиля предоставит Intel грант в размере 3,2 миллиарда долларов на расширение завода по производству чипов в Кирьят-Гате на юге Израиля.

Intel объявила о своем решении продолжить реализацию проекта, который должен стать крупнейшей инвестицией компании в истории Израиля.

Это решение было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономических потерь, которые война в секторе Газа наносит экономике Израиля.

Израиль также регулярно ведет перестрелку с «Хезболлой» на границе с Ливаном, и боевые действия вынудили 60 000 израильтян покинуть свои дома, закрывая предприятия в регионе.

Тем временем связанные с Ираном хуситы в Йемене объявили войну израильскому судоходству.

В израильском порту Эйлата активность снизилась на 85 процентов после усиления атак хуситов, в то время как цены на акции израильских судоходных компаний также взлетели в результате атак хуситов.

По сообщениям израильских СМИ, количество ежемесячных заявок на пособие по безработице в Израиле увеличилось в четыре раза, примерно с 20 000 до 80 000.

В то же время призыв Израилем рекордного числа резервистов лишил рынок труда квалифицированной рабочей силы.

Израиль является центром экспорта технологий, и некоторые аналитики предполагают, что крупные технологические компании пересмотрят вопрос об инвестициях в Израиль, если не в знак протеста против наступления Израиля на сектор Газа, то из-за беспокойства по поводу стабильности в стране или нехватки талантливых специалистов.

Потребительские расходы в таких местах, как рестораны, также резко упали, а война повлияла на туризм.

По оценкам министерства финансов Израиля, война в секторе Газа обходится стране примерно в 260 миллионов долларов каждый день.

Заявление Intel было быстро разрекламировано израильским правительством на фоне признаков того, что война наносит экономический ущерб.

«Решение глобальной компании Intel утвердить беспрецедентные инвестиции в размере 25 миллиардов долларов и основать свой новый завод прямо здесь, в Израиле, важно и значимо», — заявил в социальных сетях крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

«Такая инвестиция, в то время как Израиль находится в состоянии войны с абсолютным злом», - написал он.

Если заявление Intel является победой для израильского правительства, оно также является ударом для активистов, которые хотели увидеть признаки того, что такие инициативы, как движение за бойкот, изъятие инвестиций и санкции, набирают обороты во всем мире в результате войны.

Цена акций Intel выросла примерно на 3 процента с тех пор, как компания объявила во вторник о своем соглашении с Израилем.

Грант Израиля в размере 3 миллиардов долларов компании Intel также является привлекательным предложением в то время, когда Израиль лоббирует США с целью увеличения военной помощи.

Остается вопрос: смогут ли друзья Палестины теперь объявить бойкот компании Intel?