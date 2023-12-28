В ОАЭ открыли первую пивоварню

Объединенные Арабские Эмираты открыли свою первую пивоварню в Абу-Даби после десятилетий ограничений на производство алкоголя.

Новое заведение под названием Craft by Side Hustle включает мини-пивоварню и гастропаб и открылось в субботу в торговом центре Galleria Al Maryah Island.

«Как основатели местного крафтового движения, мы осознаем ответственность, возложенную на нас, и смирены и взволнованы открытием первой крафтовой мини-пивоварни в Абу-Даби», — заявил местным СМИ соучредитель Side Hustle Brews and Spirits Чад МакГихи перед открытием.

«Мы обязуемся предоставлять инновационные и аутентичные впечатления от еды и напитков, достойные высоких стандартов ОАЭ».

Алкоголь был ограничен на всей территории ОАЭ с момента их основания в 1971 году, хотя в разных эмиратах сохранялись разные уровни запрета.

На протяжении десятилетий Дубай был ведущим коммерческим и туристическим направлением, отчасти из-за менее строгих законов о потреблении алкоголя.

В январе эмират приостановил 30-процентный налог на продажу алкоголя, что было расценено как призыв к западным туристам и иностранцам.

В эмирате Шарджа до сих пор сохраняется полный запрет на употребление алкоголя.