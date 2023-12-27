Кручу-верчу, кого обмануть хочу?

Никол Пашинян, который казалось бы с 2018 года пытается снять Армению с российского крючка и ради этого, если смотреть с армянской колокольни, даже пожертвовавший "Арцахом", снова приехал дружить в Москву.

Прощеголяв в кепке, напоминающей что-то среднее между "аэродромом" и "острыми козырьками", он нарочито продемонстрировал потепление отношений с хозяином Кремля и заявил, что Армения готова принять на себя очередное председательство в Евразийском Экономическом Совете (ЕАЭС). Правда, и тут Никол Воваевич решил пококетничать, заявив на совещании лидеров этой организации, что ЕАЭС де организация экономическая, поэтому никакой политической повестки у него быть не должно, а тем более не должно быть повестки геополитической.

Такое заявление вызвало недоумение даже в самой Армении, где многие уже запутались в том, куда ее все-таки собирается вести Пашинян - то ли на Запад, то ли на Восток. Так, армянский политолог Сурен Суренянц заявил, что подход Пашиняна является авантюрой и саообманом.

«Невозможно быть экономически интегрированным в одну структуру, а видеть решение проблем безопасности в другой системе. Это не имеет ничего общего с диверсификацией внешней политики, это обычная авантюра, которая может привести к катастрофе. Армения пытается ввести в заблуждение различные геополитические центры. Повторяю, это не имеет ничего общего с внешней политикой, системой безопасности, диверсификацией экономики, а всего лишь является следствием отсутствия повестки и опасной авантюрой», - заявил в связи с высказываниями Пашиняна армянский политолог.

И тут с ним сложно не согласиться, потому что надо быть очень наивным человеком, чтобы считать, что экономическая интеграция с Москвой возможна без геополитических обязательств и последствий. Ну или пытаться изображать из себя такого наивного, а потом совершить очередное сальто с переобуванием в воздухе, как Пашинян уже делал не раз.

Впрочем, с кем Армении дружить и интегрироваться, это исключительно ее дело. Что в этой истории волнует мусульман, это то, чтобы ею был подписан мирный договор с Азербайджаном, которым ее претензии на Карабах будут сниматься окончательно и официально. Однако именно его-то Пашинян пока так и не подписал, анонсируя это больше года.

Что ж, в итоге Азербайджан просто закрыл этот вопрос военным путем, причем, продемонстрировав мастер-класс по проведению "специальных военных операций" незадачливому соседу не только на западе, но и на севере. Потребуется ли еще одна операция, чтобы Армения закрыла с Азербайджаном все свои вопросы, включая разблокирование коммуникаций, скорее всего, станет понятно уже в 2024 году. А в каких объединениях в этот момент будет Армения это такое же ее дело, как и фасон кепки Пашиняна.