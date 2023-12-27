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Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции в НАТО

27 декабря'2023 в 14:52 Якуб Хаджич 0

Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на членство в НАТО.

Решение, принятое во вторник, является ключевым шагом на пути к расширению военного альянса после 19 месяцев задержек, когда Анкара требовала от Стокгольма уступок в области безопасности.

Комиссия, контролируемая правящей Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проголосовала за поддержку членства Швеции.

Следующим шагом станет голосование всего парламента, в котором ПСР и ее союзники имеют большинство. Ожидается, что членство Швеции в НАТО будет принято, а затем это решение перейдет на подпись к Эрдогану. Если он подпишет его, тем самым завершится процесс , который занял почти два года и расстроил некоторых союзников Анкары на Западе.

Однако глава комиссии Фуат Октай преуменьшил ожидания быстрого голосования в полном составе Великого национального собрания, заявив репортерам, что спикер примет решение о сроках голосования. В начале января у парламента также будет двухнедельный перерыв.

«Решение о вынесении его в парламент сейчас принято, но это не следует интерпретировать как [знак] того, что он пройдет собрание с такой же скоростью. Такого нет», — сказал Октай.

В заявлении после одобрения комиссии министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Швеция приветствует этот шаг и надеется на вступление в НАТО.

Глава НАТО Йенс Столтенберг также приветствовал одобрение турецкой парламентской комиссии.

«Я приветствую голосование комитета по иностранным делам турецкого парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО», — сказал Столтенберг, призвав Турцию и возражающую Венгрию завершить ратификацию «как можно скорее».

Чтобы Швеция могла стать членом НАТО, все члены блока, которых сейчас 31, должны одобрить ее членство.

В мае прошлого года Эрдоган высказал возражения против просьб Швеции и Финляндии о вступлении в альянс по поводу того, что, по его словам, они защищают террористов, а также ввели эмбарго на товары в Турцию.

Турция ратифицировала заявку Финляндии в апреле, но заставила Швецию ждать, пока она не предпримет новые шаги по подавлению местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

В ответ Стокгольм представил законопроект, который объявляет незаконным членство в «террористической организации».

Швеция и члены НАТО Финляндия, Канада и Нидерланды также предприняли шаги по смягчению политики экспорта оружия, затрагивающей Турцию.

Хотя член НАТО Венгрия также не ратифицировала членство Швеции, Турция рассматривается как главный барьер на пути включения скандинавской страны в военный альянс и укрепления ее обороны в регионе Балтийского моря.

Эрдоган также связал ратификацию Турцией членства Швеции с одобрением США продажи истребителей F-16 Турции.

После разговора с президентом США Джо Байденом в этом месяце он сказал, что Вашингтон рассматривает возможность ратификации этого запроса.

Автор: Якуб Хаджич
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