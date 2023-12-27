Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции в НАТО

Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на членство в НАТО.

Решение, принятое во вторник, является ключевым шагом на пути к расширению военного альянса после 19 месяцев задержек, когда Анкара требовала от Стокгольма уступок в области безопасности.

Комиссия, контролируемая правящей Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проголосовала за поддержку членства Швеции.

Следующим шагом станет голосование всего парламента, в котором ПСР и ее союзники имеют большинство. Ожидается, что членство Швеции в НАТО будет принято, а затем это решение перейдет на подпись к Эрдогану. Если он подпишет его, тем самым завершится процесс , который занял почти два года и расстроил некоторых союзников Анкары на Западе.

Однако глава комиссии Фуат Октай преуменьшил ожидания быстрого голосования в полном составе Великого национального собрания, заявив репортерам, что спикер примет решение о сроках голосования. В начале января у парламента также будет двухнедельный перерыв.

«Решение о вынесении его в парламент сейчас принято, но это не следует интерпретировать как [знак] того, что он пройдет собрание с такой же скоростью. Такого нет», — сказал Октай.

В заявлении после одобрения комиссии министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Швеция приветствует этот шаг и надеется на вступление в НАТО.

Глава НАТО Йенс Столтенберг также приветствовал одобрение турецкой парламентской комиссии.

«Я приветствую голосование комитета по иностранным делам турецкого парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО», — сказал Столтенберг, призвав Турцию и возражающую Венгрию завершить ратификацию «как можно скорее».