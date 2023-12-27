Дагестан: более 140 человек считаются фигурантами уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

В Верховный суд Дагестана с середины ноября поступили 143 жалобы на арест после беспорядков в международном аэропорту Махачкалы. Уголовное дело завели по статье о массовых беспорядках – число обвиняемых может быть больше, так как речь идет только о тех, кто оспаривает свой арест, жалобы все еще продолжают поступать в суд, сообщают Кавказ.Реалии.

Выяснилось, что с 15 декабря Верховный суд Дагестана стал получать и коллективные жалобы: уже зарегистрированы дела 10 с пятью обвиняемыми, одно – с тремя и три – с двумя.

Минимум троих фигурантов уголовного дела помимо участия в массовых беспорядках обвиняют в применении насилия к полицейским. Ранее также стало известно, что одного из жителей республики обвинили в покушении на жизнь силовика.

Большая часть фигурантов отрицает вину. В частности, Гаджи Ахмедулаев указывает, что у следствия нет доказательств его участия в беспорядках, обвинение не конкретизировано, а за более чем месяц ареста силовики не провели с ним никаких следственных действий. Защитники других обвиняемых также указывают, что нахождение в аэропорту "Уйташ" во время протестной акции само по себе не является составом преступления.

Расследованием уголовного дела, которое возбудили 29 октября, занимается управление по расследованию преступлений против государственной власти Следкома России. Предварительное следствие продлили до конца апреля 2024 года. Обвиняемые все это время могут содержаться под стражей.

Верховный суд Дагестана в начале декабря отчитывался о привлечении 240 участников погрома в аэропорту к административной ответственности по "митинговой" статье, 104 из них назначили арест на срок от одних до 10 суток. Однако, по информации сайта Кавказ.Реалии по состоянию на 28 ноября в суды поступило около 400 дел, большинство из них на тот момент уже были рассмотрены.