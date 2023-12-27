Израиль проводит "полевые казни" палестинцев

Десятки задержанных палестинцев были собраны израильскими силами на стадионе в Газе, раздеты до нижнего белья, со связанными за спиной руками, согласно шокирующим новым кадрам, опубликованным израильскими СМИ в понедельник.

На видео, широко распространенном в социальных сетях, показаны десятки мужчин, женщин и детей, раздетых до нижнего белья, с завязанными глазами и стоящих на коленях на земле в открытом поле.

Видео было снято на стадионе Ярмук в секторе Газа.

На кадрах также можно было увидеть израильские танки, как и израильских солдат, направляющих оружие на задержанных палестинцев, когда они выстроились в поле со связанными руками.

В конце видео, которое, как сообщается, было записано израильским журналистом, можно было увидеть израильского солдата, несущего завернутого в одеяло ребенка.

Палестинское издание Quds News Network разместило это видео на своих платформах в социальных сетях, призвав международное сообщество остановить израильские «полевые казни».

«Организация Объединенных Наций и правозащитные организации подтвердили, что израильские силы проводят полевые казни против мирных жителей в секторе Газа после того, как их насильно вывезли из центров перемещения и раздели».

Недавний отчет Euro-Med Human Rights Monitor показал, что израильская армия казнила десятки пожилых палестинцев в секторе Газа в результате расстрелов.

Euro-Med Monitor сообщил, что во время 76-дневного геноцида были убиты 1049 пожилых мужчин и женщин - около одного процента от примерно 107 000 пожилых людей, проживающих в секторе Газа, что составляет 3,9 процента всех смертей палестинцев во время агрессии.

Большинство из них были раздавлены насмерть под обломками своих домов или убежищ, где они искали убежища во время израильских авиаударов или были вынуждены искать предметы первой необходимости на улицах и рынках, говорится в сообщении.

Группа заявила, что десятки человек также стали жертвами убийств и казней на местах.

В связи с этим во вторник директор больницы Юсефа Аль-Наджара в Рафахе доктор Мохаммед Аль-Хамс заявил, что Израиль передаст тела 80 палестинцев, убитых в секторе Газа.

Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что во вторник оно примет десятки тел израильских сил через КПП Карм Абу Салем (Керем Шалом).

Quds News Network сообщила, что муниципалитет Рафаха и палестинское министерство вакфов готовили братские могилы для тел палестинцев, задержанных израильскими войсками во время войны в Газе, в результате которой на данный момент погибло по меньшей мере 20 915 человек, в основном женщин и детей, и получили ранения более 54 918 человек.