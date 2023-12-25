Израиль делает, что хочет: что делать нам?

В Газе буднично продолжается не только гуманитарная катастрофа, но и позор всего Исламского мира.

Можно было бы сказать, что один из многих, так как мусульман гнобят и уничтожают во многих частях земли. Однако большинство из этих случаев он привык как бы не замечать, палестинский же вопрос многими был поставлен в центр внимание всей Уммы. И тем позорнее тот факт, что те, у кого есть возможность повлиять на ситуацию, кроме пустой болтовни и попыток зарабатывания на этой трагедии политических очков не делают ничего. Не только военного давления не оказано, но и не введены чувствительные экономические санкции, способные оказать воздействие на экономику нацистского образования, вместо чего массы простых мусульман перенаправляются на борьбу со всякими старбаксами, макдональдсами и т.д.

По сути все, что остается Исламскому миру с такими бесхребетными лидерами мусульманских государств, это следить за тем, как меняется отношение к Израилю на Западе, и сможет ли это его остановить.

А оно, с одной стороны, меняется. Лидеры европейских государств от выражения безусловной поддержки "права Израиля на самооборону" уже перешли к призывам остановить огонь. США призывают его быть "избирательнее", вводят какие-то санкции против еврейских поселенцев, но при этом продолжают прикрывать его на голосованиях в Совбезе ООН. Крупнейшие западные СМИ освещают фактически геноцид в Газе и начинают называть вещи своими именами - если в ходе израильской "специальной военной операции" уже убит 1% всего населения Газы и из них даже по данным самого Израиля лишь четвертая часть приходится на боевиков ХАМАС, а реально значительно меньше, то что это еще?

Массовые убийства в Газе призывает прекратить и крупнейшая израильская левая газета Haaretz. Израилю угрожают разрушением его репутации на Западе, и единственное, на что нам остается надеяться в этой ситуации, это на то, что произойдет хотя бы это. Ведь молодые поколения жителей основных западных стран, а особенно студенты, то есть, будущая элита этих наций, по последним опросам настроены к нему резко негативно, и по идее, это значит, что через несколько десятилетий Запад должен будет полностью отвернуться от своего цепного пса, сорвавшегося с цепи.

Но то по идее. Ведь "репутация Израиля" уже пережила на Западе и Накбу, и Дейр-Ясин. Переживет она и бойню в Газе и много чего еще, если сидеть сложа руки и надеяться на то, что она разрушит себя сама. Тем более, что сионистское лобби агрессивно контратакует, пытаясь затыкать рты всем, кто его критикует.

Кроме того, сейчас их стратегия заключается в том, чтобы выиграть время и за это время решить свою стратегическую задачу - "окончательно решить палестинский вопрос". Чтобы когда к власти на Западе придут нынешние молодые поколения, можно было представить дело так, что никаких палестинцев там и не было, и вообще, давайте не нагнетать, а мириться. Поэтому сейчас их надежда на то, что в США на выборах победит Трамп, который перейдет в резкое наступление на критиков Израиля и даст им тем самым еще четыре года развязанных рук. То, что такая политика может в итоге взорвать сами США (не только из-за Израиля, конечно, а по ряду вопросов), их не волнует - "после нас хоть потоп", таково их отношение к "гоям".

Словом, работать надо по всем направлениям. И там, где мусульмане являются участниками общественных дискуссий в немусульманских странах своего проживания, работать с общественным мнением надо в них, причем, ориентируясь в этом на подготовленных лидеров мнений, чтобы не дать врагу козыри. Что же касается Исламского мира, основные вопросы сегодня должны быть к лидерам тех стран, которые могут повлиять на ситуацию, но пока или игнорируют ее или много говорят, но не делают почти ничего, причем, еще неизвестно, что из этого хуже. Устраивают ли нас такие лидеры и такая политика? А если нет, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра они изменились?