Иран недоволен Россией из-за островов в Персидском заливе

Иран заявил протест России, подписавшейся под претензиями арабских стран на три острова в Персидском заливе. Тегеран требует от своего союзника "уважать суверенитет и территориальную целостность".

Временного поверенного в делах России в Иране вызвали в МИД страны и заявили ему протест в связи с тем, что Москва присоединилась к заявлению группы арабских стран в поддержку претензий Объединенных Арабских Эмиратов на три острова, которые контролирует Тегеран.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса расположены чуть западнее Ормузского пролива, отделяющего Персидский залив от остального Мирового океана. Иран считает их своей территорией.

В среду в Марракеше (Марокко) завершился Российско-арабский форум сотрудничества. В его итоговом заявлении говорилось (цитата по официальному агентству ТАСС), что стороны выражают «поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН».

Россия уже не первый раз за последний год подписывается под подобными формулировками. В июле она подписала заявление по итогам министерской встречи в рамках стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Там предлагалось разрешать территориальный спор путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН.

Тогда, как и сейчас, это вызвало недовольную реакцию Ирана. В июле он заявил протест российскому послу Алексею Дедову. В этот раз Дедов в стране отсутствовал, поэтому вызвали временного поверенного в делах Рафаэла Геворкяна, пишет ТАСС. Также в пятницу министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян звонил российскому коллеге Сергею Лаврову.

Как заявил иранский МИД, представитель ведомства «напомнил российскому дипломату [поверенному в делах] о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности, являющихся основными принципами в системе межгосударственных отношений».

«Представитель МИД подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», — цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Иран стал важным партнером России во многих областях, от поставок вооружений, таких как ударные дроны Shahed 131/136, до обмена опытом в деле строительства автаркической экономики и обхода западных санкций. Однако многие эксперты отмечали, что в основе сближения двух режимов лежит не столько их идеологическая близость, сколько взаимные материальные выгоды.