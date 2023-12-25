Турция оплакивает двенадцать солдат, павших от рук боевиков РПК

Двенадцать турецких солдат были убиты за два дня в результате отдельных нападений на базы на севере Ирака, сообщило министерство обороны Турции в субботу.
В течение последних 25 лет Турция располагала несколькими десятками военных постов на севере Ирака в ходе многолетней войны против Рабочей партии Курдистана (РПК), группы, занесенной Турцией и многими ее западными союзниками в черный список как террористическая организация.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу призвал к ответным действиям против террористов на севере Ирака и Сирии.
«Кровь наших солдат не была потрачена зря, злодеи-сепаратисты будут привлечены к ответу за пролитую ими кровь», - сказал он.
«Мы продолжим с удвоенной силой реализовывать нашу стратегию по ликвидации терроризма в его источнике, пока не будет уничтожен последний террорист».
Первоначально Анкара объявила о гибели шести солдат в субботу, которые «пали мученической смертью в столкновении с террористами».
Позже Анкара объявила, что еще шесть солдат были убиты на севере Ирака в результате более раннего нападения в пятницу вечером, ответственность за которое она возложила на РПК.
По словам властей, в регионе проводилась ответная военная операция, включающая авиаудары.
По сообщениям турецких СМИ, теракты в пятницу и субботу произошли в районе Хакурка и Запа.
В октябре Эрдоган пообещал продолжить наращивание ударов по террористическим объектам в Ираке и Сирии.
РПК взяла на себя ответственность за нападение террориста-смертника 1 октября, в результате которого ранили двух полицейских в Анкаре.