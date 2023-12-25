Турция оплакивает двенадцать солдат, павших от рук боевиков РПК

Двенадцать турецких солдат были убиты за два дня в результате отдельных нападений на базы на севере Ирака, сообщило министерство обороны Турции в субботу.

В течение последних 25 лет Турция располагала несколькими десятками военных постов на севере Ирака в ходе многолетней войны против Рабочей партии Курдистана (РПК), группы, занесенной Турцией и многими ее западными союзниками в черный список как террористическая организация.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу призвал к ответным действиям против террористов на севере Ирака и Сирии.

«Кровь наших солдат не была потрачена зря, злодеи-сепаратисты будут привлечены к ответу за пролитую ими кровь», - сказал он.

«Мы продолжим с удвоенной силой реализовывать нашу стратегию по ликвидации терроризма в его источнике, пока не будет уничтожен последний террорист».

Первоначально Анкара объявила о гибели шести солдат в субботу, которые «пали мученической смертью в столкновении с террористами».

Позже Анкара объявила, что еще шесть солдат были убиты на севере Ирака в результате более раннего нападения в пятницу вечером, ответственность за которое она возложила на РПК.

По словам властей, в регионе проводилась ответная военная операция, включающая авиаудары.

По сообщениям турецких СМИ, теракты в пятницу и субботу произошли в районе Хакурка и Запа.

В октябре Эрдоган пообещал продолжить наращивание ударов по террористическим объектам в Ираке и Сирии.

РПК взяла на себя ответственность за нападение террориста-смертника 1 октября, в результате которого ранили двух полицейских в Анкаре.