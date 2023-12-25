"Рождественская резня" в Газе

Папа римский Франциск посетовал на войну на Святой Земле, когда представители палестинского здравоохранения заявили, что в результате авиаударов погибли по меньшей мере 78 человек в одну из самых смертоносных ночей в секторе Газа в ходе 11-недельной войны Израиля на осажденной палестинской территории.

Израильские удары, начавшиеся за несколько часов до полуночи, продолжались до понедельника. Местные жители и палестинские СМИ заявили, что Израиль усилил воздушные и наземные обстрелы Аль-Бурейджа в центре сектора Газа.

По меньшей мере 70 человек погибли в результате израильского авиаудара по Магази в центре сектора Газа, сообщил представитель министерства здравоохранения Ашраф Аль-Кудра, добавив, что многие из них были женщинами и детьми.

Израильские силы заявили, как всегда, что изучают отчет об инциденте в Магази, и якобы стремятся свести к минимуму ущерб мирному населению.

ХАМАС отвергает обвинения Израиля в том, что он действует в густонаселенных районах или использует мирных жителей в качестве живого щита.