"Рождественская резня" в Газе

Папа римский Франциск посетовал на войну на Святой Земле, когда представители палестинского здравоохранения заявили, что в результате авиаударов погибли по меньшей мере 78 человек в одну из самых смертоносных ночей в секторе Газа в ходе 11-недельной войны Израиля на осажденной палестинской территории.
Израильские удары, начавшиеся за несколько часов до полуночи, продолжались до понедельника. Местные жители и палестинские СМИ заявили, что Израиль усилил воздушные и наземные обстрелы Аль-Бурейджа в центре сектора Газа.
По меньшей мере 70 человек погибли в результате израильского авиаудара по Магази в центре сектора Газа, сообщил представитель министерства здравоохранения Ашраф Аль-Кудра, добавив, что многие из них были женщинами и детьми.
Израильские силы заявили, как всегда, что изучают отчет об инциденте в Магази, и якобы стремятся свести к минимуму ущерб мирному населению.
ХАМАС отвергает обвинения Израиля в том, что он действует в густонаселенных районах или использует мирных жителей в качестве живого щита.
Палестинский Красный Полумесяц (ПКП) опубликовал кадры транспортировки раненых в больницы. В сообщении говорится, что израильские военные самолеты бомбили основные дороги между центром сектора Газа, препятствуя проезду машин скорой помощи и машин скорой помощи.
Медики сообщили, что в результате отдельного израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли восемь палестинцев.
Христианское духовенство отменило празднования в Вифлееме, оккупированном Израилем палестинском городе на Западном берегу реки Иордан, где, как считают христиане традиции, 2000 лет назад родился Иисус.
«Сегодня вечером наши сердца в Вифлееме, где Князь Мира вновь отвергнут тщетной логикой войны, столкновением оружия, которое даже сегодня не позволяет ему найти место в мире», – сказал папа Франциск накануне мессы в Риме.
Палестинские христиане ранее провели рождественское бдение в Вифлееме с гимнами при свечах и молитвами за мир в секторе Газа вместо обычных празднований.
Не было большой елки, которая обычно была центральным элементом рождественских празднований в Вифлееме. Рождественские статуэтки в церквях были размещены среди обломков и колючей проволоки в знак солидарности с народом Газы.
Израиль осадил сектор Газа и опустошил большую его часть. По данным палестинских властей в секторе Газа, погибло более 20 400 человек, а еще тысячи предположительно погибли под обломками.
Подавляющее большинство из 2,3 миллиона жителей Газы были изгнаны из своих домов, а Организация Объединенных Наций заявляет, что условия катастрофичны.