Узбекистан: рашист послан, но рашизм пока нет

Скандал, вызванный российским депутатом-рашистом Захаром Прилепиным, лишний раз напомнил, с кем имеют дело народы в лице путинской России.

В результате проведенной ими масштабной дезинформации, в том числе путем заказных публикаций, подкупа лидеров мнений, работы ботоферм и т.д., рашисты сами же поверили в то, что победа над Украиной уже у них в кармане и разоткровеничались о своих дальнейших планах.

Вот что сказал об этом один из участников этой "СВО", депутат и писатель Пилепин, выступая ни где-нибудь, а на пресс-конференции в стенах российского государственного агентства "Спутник":

"На самом деле я всей душой поддерживаю необходимость полностью присоединить эти территории, откуда к нам приезжают трудовые мигранты, и преподавать там русский язык. Не здесь, например, а в Узбекистане. Я серьезно, я не шучу, я не говорю глупостей. Мы ставим вопрос об отказе от распада Советского Союза, что позволяет нам в любой момент сказать: «Поскольку два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство из вас здесь даже проголосовали за это. Кто нам запретит после парада в Киеве сделать полезное дело в Евразии? Никто".

Тут стоит обратить внимание не только на то, что было сказано Прилепиным и не только на то, где, но и на реакцию окружавших его в этот момент в студии. А реакцией их были не "рука-лицо", не хотя бы удивление, а единодушные бурные аплодисменты, что говорит о том, какие настроения царят в этой среде (https://youtu.be/u_a4IC_ktqE?si=7JVlX7CRSdm6g0Qy).

Совсем другой на это казалась реакция в Узбекистане. Ярче всех ее выразил узбекский депутат Иномжон Кудратов, который в своем блоге послал рашиста буквально туда, куда украинцы раньше посылали русский военный корабль. А МИД Узбекистана вызвал для разъяснения российского посла в этой стране, выразив в связи со словами Прилепина протест.

Российский МИД устами Маньки Захаровой решил пойти в отказ и заявить, что Прилепин выразил свою личную позицию и что она не выражает позицию Кремля, которая заключается в том, что с Узбекистаном у него "мир, дружба, жвачка", и вообще, не надо нагнетать.

Однако возникает вопрос - будут ли приняты какие-то меры в отношении депутата Прилепина, который первым начал это нагнетание? Например, как против того польского депутата, про которого мы недавно писали, который потушил свечи меноры из огнетушители и был за это лишен зарплаты и права выступать в парламенте?

Очевидно, что нет, потому что Прилепин говорит вслух то, о чем они все думают, и к чему все стремятся. Поэтому и выглядят как детский сад их попытки задурить голову окружающим, когда Путин говорит, что в случае победы над Украиной они не пойдут на страны НАТО, а высокопоставленные пропагандисты путинского и лукашистского режима анонсируют "решение проблемы Прибалтики после решения вопроса Украины".

В Европе это уже начали понимать, поэтому на самом высшем уровне говорят, что в случае победы рашистов в Украине, о которой на самом деле говорить оснований пока нет, военное столкновение путинской России со странами НАТО это вопрос только времени.

Пора это понять и в Средней Азии и на Южном Кавказе - слова Прилепина это не его личное мнение, а то, к чему они все стремятся. И что, кстати, отрабатывают прикормленные "мусульманские блогеры", пропагандирующие воссоздание СССР и сожалеющие о распаде этой империи зла. Увы, пока не полном.