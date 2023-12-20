Глава ХАМАС посетит Египет для переговоров о прекращении огня в секторе Газа

Глава ХАМАС Исмаил Хания собирается посетить Египет в среду для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене пленными с Израилем, сообщил источник, близкий к палестинской группировке.

Хания, базирующийся в Катаре, возглавит делегацию ХАМАС "высокого уровня" в Египте, где он должен провести переговоры с главой египетской разведки Аббасом Камалем и другими, сообщил источник AFP во вторник.

Обсуждения будут вестись "о прекращении агрессии и войны, о подготовке соглашения об освобождении пленных (и) прекращении осады, введенной в секторе Газа", сообщил источник на условиях анонимности.

В рамках недельного соглашения о перемирии, заключенного в прошлом месяце при участии Катара при поддержке Египта и США, 80 израильских заложников были освобождены в обмен на 240 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

По словам источника в ХАМАС, переговоры в Египте будут сосредоточены на "доставке гуманитарной помощи, выводе израильской армии из сектора Газа и возвращении перемещенных лиц в свои города и деревни на севере".

Визит Хании в Египет станет вторым с начала войны 7 октября после поездки в начале ноября.

Американский новостной сайт Axios сообщил в понедельник, что Дэвид Барни, глава израильской разведки Моссад, встретился с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани и директором ЦРУ Биллом Бернсом в Европе, чтобы обсудить потенциальную новую сделку по освобождению заложников.