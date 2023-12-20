В Дагестане задержали участника басаевского похода в 1999 году

Житель Дагестана Ибрагим Магомедов, которого следствие считает участником нападения Басаева и Хаттаба на республику, был задержан на этой неделе. Об этом сообщает кремлевский рупор "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии силовиков, Магомедов в составе группы боевиков принимал участие в нападении на Новолакский район в 1999 году. Его обвиняют по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и покушении на сотрудника правоохранительного органа.

Магомедова заключили под стражу. Разыскиваются остальные участники преступлений "прошлых лет", избежавших ответственности, уточнили в спецслужбе.

Сайт Кавказ.Реалии цитирует правозащитников, которые говорят, что не имеют доступа к большинству "террористических" уголовных дел, поэтому им невозможно оценить правдивость выдвинутых обвинений. В тех немногих случаях, когда информация все-таки становится доступна, юристы зачастую выявляют существенные нарушения и фальсификации.

Интересно, что колониальная власть не забывает тех, кто выступил против нее с оружием, даже если это было десятки лет назад. Зато предпочитает не помнить тех местных, кто поддержал российскую власть в те годы. Напомним, что 20 июня 2019 года жители дагестанского Ботлиха, участвовавшие в боевых действиях против группы Басаева в 1999 году, пожаловались Путину на отсутствие у них статуса участников боевых действий.