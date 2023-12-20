Северный Кипр ограничивает продажу недвижимости после слухов о массовых покупках евреями

Северный Кипр ограничит продажу недвижимости иностранцам после того, как в турецких СМИ появилась информация о том, что тысячи израильтян и евреев покупают недвижимость в регионе.

Этот шаг был предпринят после серии публикаций в социальных сетях Сабахаттина Исмаила, журналиста, который был советником бывшего президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Рауфа Денкташа.

С начала войны в Секторе Газа Исмаил опубликовал отчеты о продажах и реестры компаний, которые, по его утверждению, показывают, что тысячи евреев из Израиля и европейских стран приобрели жилье и земельные участки.

Некоторые турецкие газеты утверждают, не ссылаясь на какой-либо источник, что 35 000 евреев приобрели недвижимость на Северном Кипре площадью 2500 гектаров. Население Северного Кипра составляет всего 380 000 человек.

Независимой проверки этих цифр пока что никто проводил. Однако официальные лица в Турции предположили, что они сильно завышены.

Эрсин Татар, нынешний президент ТРСК, которого западные державы считают главой турецкой общины на острове, сказал, что он обеспокоен обвинениями, и его советники по безопасности изучают их.

«У нас есть некоторые шаги и меры, которые будут приняты против [этих продаж]», — заявил Татар в пятницу.

В настоящее время иностранцы имеют право покупать недвижимость на Северном Кипре и могут приобрести пять соток земли без дома.

Татар сказал, что новые ограничения будут введены в ответ на заявления о том, что израильтяне и европейские евреи скупают землю в регионе.

«В отношении этого права на пять соток будет принято новое постановление», - сказал он.

Израиль имеет тесные связи с Республикой Кипр (греческой частью острова на юге), но, как и в случае с Турцией, его отношения с Северным Кипром, где большинство составляют мусульмане, более сложные.

В прошлом месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оспорил сообщения о том, что тысячи израильтян и евреев скупают недвижимость на Северном Кипре во время встречи в парламенте Турции в прошлом месяце.

По его словам, с 2000 года только 200 граждан Израиля подали заявки на покупку недвижимости на Северном Кипре.

«Граждане Израиля занимают 12-е место среди всех стран. Только за последние пять лет в общей сложности 15 000 заявок на покупку недвижимости в ТРСК поступило из других стран, а не из Израиля», — сказал он.

«Англия была на первом месте с 2000 года, а Иран был на первом месте последние пять лет. Как вы знаете, продажа недвижимости гражданам третьих стран в ТРСК может осуществляться только с одобрения совета министров», — добавил он.

Министр внутренних дел ТРСК Дурсун Огуз сообщил парламенту Северного Кипра в ноябре, что правительство специально готовит два закона, регулирующих продажу недвижимости иностранным гражданам.

Решения Совета министров могут разрешить иностранцам приобретать недвижимость у северных киприотов без регистрации продажи в реестре. Это, как Огуз заявил местным СМИ в прошлом месяце, создает «уязвимость в безопасности страны».