"Страж процветания": создается антихуситская коалиция на Красном море

США объявили о начале операции «Страж процветания» по защите судов в Красном море от нападений хуситов.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции, целью которой станет "обеспечение безопасности судоходства" в Красном море после «безрассудных нападений йеменских хуситов».

Остин отметил, что действия хуситов угрожают свободной торговле, подвергают опасности моряков и нарушают международное право.

Красное море — это важнейший водный путь, необходимый для свободного судоходства, и крупный коммерческий коридор, облегчающий международную торговлю. Страны, которые стремятся отстаивать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться для решения проблемы, связанной с запуском [хуситами] баллистических ракет и беспилотников по торговым судам многих стран, законно пересекающим международные воды. Это международный вызов, требующий коллективных действий.

Он добавил, что вместе с США в операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Они совместно займутся решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

Подробностей об операции и в чем именно она будет заключаться Остин не привел.

Ожидается, что некоторые страны будут проводить совместное патрулирование в южных частях Красного моря, проливе Баб-эль-Мандаб и Аденском заливе, в то время как другие будут поддерживать силы, предоставляя разведданные.

Миссию будет координировать Объединенная оперативная группа 153 (CTF 153), существующие силы в рамках совместных усилий под руководством США, созданных в апреле 2022 года с целью повышения безопасности на море в этом районе.

Хуситы пообещали противостоять любым усилиям под руководством США и прекратить свои атаки только после того, как Израиль прекратит войну в секторе Газа. Они дали понять, что открыты для переговоров, но дипломатия пока не смогла остановить их атаки.

Напомним, что йеменские хуситы объявили, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволят им проходить через воды Красного моря. Свои действия хуситы назвали ответом на американо-израильскую агрессию в секторе Газа. С 14 ноября хуситы атаковали как минимум 10 коммерческих судов.

На фоне нападений хуситов четыре крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами. Такое решение приняли швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), французская CMA CGM, датская компания Maersk и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd. На них в совокупности приходится чуть больше половины контейнерных перевозок по всему миру. Кроме того, нефтегазовая компания BP приостановила поставки нефти через Красное море.

На данный момент рынки, похоже, не убеждены в том, что коалиция сможет защитить поставки через Красное море. Пока нет никакого понимания, как она это сможет сделать.