Судан: СБР захватили Вад-Мадани, второй по величине город страны

Пока внимание всего мусульманского мира приковано к Палестине, другая арабская страна стремительно входит в спираль полного краха. Гражданская война продолжает пожирать Судан.

Военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) захватили Вад-Мадани, второй город Судана, и разместили базу в бывшем убежище, где с начала войны укрываются сотни тысяч вынужденных переселенцев.

Наступление СБР против суданской армии в штате Эль-Гезира на юго-востоке Судана происходит после того, как военизированные формирования уже взяли под свой контроль четыре из пяти штатов Дарфура, большую часть Хартума и части Кордофана.

В понедельник СБР объявили в X (ранее Twitter) о том, что они взяли под свой контроль первую пехотную дивизию армии в Вад-Мадани.

В заявлении говорится, что «операция включала освобождение центрального резервного лагеря и стратегического моста Хантуб с восточной стороны».

Наступление на Вад-Мадани, столицу штата Эль-Гезира, началось в конце прошлой недели, когда силы СБР прибыли на территорию с сотнями транспортных средств с вооружением.

СБР подошли из Хартума на севере и западе, а также по восточным маршрутам через Аль-Бутану, по словам жителей, которые говорили с журналистами на выходных.

Боевые самолеты и беспилотники суданской армии наносят ответные интенсивные авиаудары. Однако на местах жители Аль-Джунайда, Аль-Камлина, Аль-Хасахиса и других деревень на дороге между Хартумом и Вад-Мадани заявили, что не было никаких признаков сопротивления или даже присутствия суданской армии, поскольку машины СБР просто проезжали через территорию штата.

Это нападение посеяло панику среди жителей Эль-Гезира и перемещенных лиц, вынудив тысячи людей бежать из города, который стал центром помощи с начала войны в апреле.

Хасан Али, житель Аль-Хилалии, в 30 км от Вад-Мадани, рассказал, что сотни автомобилей въехали в его деревню и соседние поселения, направляясь в сторону столицы штата.

«Это были сотни машин и тысячи бойцов. Они вошли в нашу деревню, запугивая людей стрельбой в воздух, в результате чего несколько мирных жителей были ранены», - сказал он.

В Эль-Гезире проживают почти шесть миллионов человек, 500 000 из которых — люди, перемещенные в результате боевых действий в Хартуме. Эль-Гезира, расположенный между Белым и Голубым Нилом, считается житницей Судана, поэтому нападение создает еще большую нагрузку на продовольственную безопасность страны.

Организация Объединенных Наций и другие местные и международные организации по оказанию помощи покинули Вад-Мадани и приостановили свою деятельность в штате, сообщили в ООН.

СБР также захватили город Руфаа, продвигаясь глубже в штат Эль-Гезира, в 40 километрах к северу от Вад-Мадани, где, по их словам, они захватили штаб армии, полицейский участок и больницу после боев, которые длились в течение одного часа.

По самым скромным оценкам, в ходе войны, в которой обе стороны неизбирательно бомбят жилые районы, погибло не менее 12 190 человек.

По данным ООН, около 5,4 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а более 1,3 миллиона суданцев бежали за границу во время конфликта.