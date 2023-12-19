Более 300 палестинцев на Западном берегу были убиты с 7 октября

Палестинцы в оккупированном городе Тубас на западном берегу в понедельник, 18 декабря, оплакивали четырех убитых израильтянами местных жителей, в том числе двух подростков.

Израильские силы совершили рейд на лагерь беженцев Аль-Фараа в Тубасе рано утром в понедельник в рамках более широкой волны рейдов на севере Западного берега.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало жертв как Рашида Айди, 17 лет, Мухаммада Мильхема, 17 лет, Хикмата Мильхема и Язана Хатиба, по 20 лет.

Рейд произошел через десять дней после того, как израильские силы убили шесть палестинцев в лагере беженцев Аль-Фараа в Тубасе. В воскресенье израильские силы убили пятерых палестинцев в Тулькарме в ходе рейда, который длился 11 часов.

На прошлой неделе израильские силы убили семь палестинцев в лагере беженцев Дженин в ходе 34-часового вторжения.

После рейда Тубаса в понедельник число палестинцев, убитых израильскими силами и поселенцами на Западном Берегу, достигло 301 с 7 октября и 509 с января.

С 7 октября по меньшей мере 19 000 палестинцев погибли в результате израильских бомбардировок в секторе Газа, а тысячи пропали без вести под завалами.