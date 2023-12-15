Ливанский урок в 2023 году

В Foreign Affairs месяц назад вышла статья Сары Э. Паркинсон, в которой она проводит параллели между нынешней войной в Газе и операцией Израиля в Ливане сорок лет назад. По ее словам, чтобы увидеть, что ожидает Израиль после этой войны, стоит посмотреть назад, на войну в Ливане 41 год назад.

Напомним, что война началась после того, как маргинальная палестинская группировка попыталась убить посла Израиля в Великобритании. Непосредственной целью израильского вторжения в Ливан было уничтожение Организации освобождения Палестины, ее партизанских группировок (среди них ФАТХ и Народный фронт освобождения Палестины) и других палестинских военизированных групп.

Но у израильских лидеров были и другие амбиции. Они надеялись создать буферную зону вдоль израильско-ливанской границы, положить конец присутствию Сирии в Ливане и установить дружественное правое христианское правительство в Бейруте.

Сходство между вторжением Израиля в Ливан и его операциями в секторе Газа выходит за рамки простого выбора тактики. Тогда, как и сейчас, вторжение началось после шокирующего нападения палестинцев. Тогда, как и сейчас, ястребиные лидеры Израиля выбрали максималистский ответ. Тогда, как и сейчас, большая часть боевых действий происходила в густонаселенных городских районах, причем боевики часто перемежались с мирным населением. И тогда, как и сейчас, ЦАХАЛ применил непропорциональную силу.

В результате Ливан стал "Израильским Вьетнамом".

"Эта параллель не обнадеживает. Если Ливан может служить ориентиром, то война Израиля в секторе Газа закончится плохо как для палестинцев, так и для израильтян. Несмотря на свое военное превосходство, Израилю так и не удалось искоренить ООП. Вместо этого основными достижениями ЦАХАЛа были убийства десятков тысяч мирных жителей; дробление палестинских группировок на более мелкие ячейки, которые годами проводили партизанские операции; вдохновение на возникновение новой ливанской боевой партии «Хезболла»; и потеря более 1000 своих граждан в результате оккупации, которая продолжалась до 2000 года. Эта модель уже повторяется."

Сара Паркинсон напоминает, как израильское кровавое безумие было остановлено позицией тогдашнего американского президента Рональд Рейгана.

"Вашингтон — единственный игрок, который может эффективно оказать давление на израильское правительство, чтобы оно прекратило массовые убийства в секторе Газа и насилие на Западном Берегу. Еще неизвестно, сделает ли это администрация президента США Джо Байдена. До сих пор Байден решительно отвергал такие просьбы, повторяя заявления Израиля о том, что прекращение огня пойдет на пользу ХАМАС. Официальные лица США действительно успешно убедили Израиль согласиться на серию четырехчасовых «гуманитарных пауз» для приема помощи. Учитывая объем необходимой помощи и жестокость боевых действий, это, скорее всего, не окажет долгосрочного воздействия на благосостояние гражданского населения в секторе Газа. Но будем надеяться, что Байден в конечном итоге решит добиться фактического конца.

Если Байден это сделает, он последует прецеденту, созданному другим президентом США: Рональдом Рейганом. Когда началась война в Ливане, администрация Рейгана раскололась: некоторые чиновники хотели потребовать немедленного вывода войск Израиля под угрозой санкций, тогда как другие считали, что ООП и Сирию также следует заставить уйти. Но когда конфликт перерос в гуманитарный кошмар, президент стал более критичным. В июле 1982 года Белый дом прекратил поставки кассетных боеприпасов в Израиль, заявив, что израильтяне нарушили соглашения о неиспользовании этого оружия в гражданских районах. После особенно смертоносного обстрела ЦАХАЛа, во время осады Бейрута, Рейган позвонил Бегину (тогдашнему премьер-министру Израиля - прим. ГИ) и потребовал от ЦАХАЛ прекратить обстрел. Для этого он использовал глубоко эмоциональные термины. «Здесь, по нашему телевидению, ночь за ночью нашему народу показывают символы этой войны, и это холокост», — сказал Рейган. В апреле 1983 года он сообщил общественности, что его администрация прекратила продажи F-16 Израилю, и заявил, что они не возобновятся, пока Израиль не уйдет из Ливана.

Есть свидетельства того, что требования администрации заставили израильских политиков изменить свое поведение. В июле 1982 года газета Washington Post написала о «поразительной» умеренности в поведении израильского правительства и назвала Рейгана главной причиной. «Израильские СМИ сообщили, что ключевым фактором новой «гибкости» правительства Бегина стало суровое письмо президента Рейгана на прошлой неделе», — говорится в статье.

Сегодня Байден должен снова использовать влияние США, чтобы добиться прекращения израильской войны. Перемирие — единственная политически разумная, повышающая безопасность и морально оправданная политика, которую стоит отстаивать, особенно если у Вашингтона есть хоть какая-то надежда остаться уважаемым игроком на Ближнем Востоке.

Альтернатива состоит в том, чтобы обречь жителей Газы, большинство из которых выступают против ХАМАС, на новые бомбы, пули и пожары. Цель состоит в том, чтобы заставить их терпеть продолжающееся обезвоживание, голод и болезни. Это значит взять и без того обедневший, сильно перенаселенный анклав и отбросить ему все шансы на развитие на десятилетия назад. Вероятно, это приведет к появлению нового поколения боевиков, которые будут рисковать своей жизнью, борясь с Израилем.

«Все это уже случалось раньше» — самый сильный аргумент, чтобы не допустить повторения чего-либо."