Езиды США подали в суд на французскую компанию Lafarge за содействие ИГИЛ

Сотни американских езидов подали коллективный иск, обвиняя французского производителя цемента Lafarge в поддержке насилия, совершаемого ИГИЛ.

Группа, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира Надей Мурад, в четверг подала иск в суд на востоке Нью-Йорка, обвинив французский конгломерат в сговоре с целью оказания материальной поддержки кампании насилия.

Езиды, ставшие гражданами США, пережили насилие со стороны ИГИЛ, после того как группировка захватила Синджар на севере Ирака в 2014 году.

Во время этой кампании Мурад была в плену у ИГИЛ в течение трех месяцев. После побега и бегства в Германию она стала езидской активисткой. В 2016 году она подала в суд на командиров ИГИЛ с помощью адвоката по правам человека Амаль Клуни. В 2018 году ей была вручена премия мира.

Сейчас истцов представляют Клуни, бывший американский дипломат Ли Волоски и американская юридическая фирма Jenner & Блокировать.

Согласно иску, Lafarge «помогала и подстрекала международные террористические акты ИГИЛ, а также вступала в сговор с ИГИЛ и его посредниками». Истцы требуют, чтобы компания «выплатила компенсацию выжившим».

Согласно заявлению юридической фирмы Jenner & Lafarge призналась в заговоре, который помог ИГИЛ, предоставив группе миллионы долларов наличными. Как утверждается, они давали ИГИЛ цемент для строительства подземных туннелей и бункеров, используемых для укрытия боевиков и удержания заложников, в том числе захваченных езидов.

Это не первый раз, когда компания сталкивается с подобными обвинениями. Семьи американских солдат и сотрудников гуманитарных организаций, убитых или раненых боевиками ИГИЛ и Фронта ан-Нусра, подали аналогичный иск против Lafarge в июле.

Французская компания также признала себя виновной в октябре прошлого года в суде США по обвинению в том, что она осуществляла выплаты группам, признанным Соединенными Штатами террористами, включая ИГИЛ, чтобы она могла продолжать свою деятельность в Сирии. Lafarge согласилась выплатить 778 миллионов долларов в виде конфискации и штрафов в рамках соглашения о признании вины.